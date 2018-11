Des résultats plombés par la Turquie pour LeasePlan

Le loueur longue durée vient de publier ses résultats mitigés pour le troisième trimestre 2018. Son chiffre d’affaires a progressé de 2,9 %, mais son résultat net s’est replié de 48 % en raison de l’effondrement de la valeur résiduelle de ses véhicules basés en Turquie.

La crise économique turque, marquée par un effondrement de la livre de 35 % en 2018, a eu un impact négatif sur les résultats du troisième trimestre de LeasePlan. Le résultat net du loueur longue durée a chuté de 48 % par rapport au troisième trimestre 2017, passant de 129 à 67 millions d’euros.

"Nos résultats globaux ont été affectés par la dépréciation exceptionnelle de la livre en Turquie, le seul pays où LeasePlan est exposé de manière significative au risque de change. Nous avons pris des mesures claires en Turquie pour atténuer l'exposition à la volatilité des devises pour les nouvelles affaires", explique Tex Gunning, le PDG de LeasePlan. Ces mesures sont la prolongation des contrats et la mise en place de nouvelles tarifications en livres et non en euros afin d’atténuer le risque de change.

Ce contexte local difficile n’a pas eu de répercussion sur le chiffre d’affaires du loueur. Celui-ci s’est élevé à 2,391 millions d’euros, un total en hausse de 2,9 %. Autre élément positif du dernier trimestre, la flotte gérée a progressé de 6,8 %. Elle s’élève désormais à 1,82 millions de véhicules dans le monde.

LeasePlan a également pu compter sur une hausse de son business VO Carnext.com. Les ventes de véhicules d’occasion à particuliers ont grimpé de 75 % (13 250 véhicules) et la nouvelle activité de LLD VO a explosé de 160 %. Plus de 2 100 contrats ont été signés au troisième trimestre.

LeasePlan affiche ainsi un chiffre d’affaires de 7,193 millions d’euros depuis janvier (+2,4 %) pour un résultat net de 353 millions d’euros (-12,6 %).