Renault donne du pep’s à son Espace

Renault a profité du passage au NEDC corrélé et aux nouvelles normes pour proposer des moteurs actualisés pour ses véhicules haut de gamme. Sur l’Espace, un diesel de 200 ch coiffe la gamme, donnant enfin au monospace ses lettres de noblesse.

Renault veut donner plus d’arguments à ses véhicules estampillés haut de gamme que sont les Koleos, la Talisman et l’Espace. Pour ce dernier modèle, la marque au losange muscle son jeu en ajoutant à son essence 225 ch ( 2 % des ventes) et son diesel 160 ch un nouveau moteur Blue dCi de 220 ch. Il faut dire que le manque de motorisations plus puissantes, et donc dignes du rang haut de gamme de l’Espace, fait partie des griefs les plus souvent avancés. Et n’a non plus clairement pas joué en la faveur du monospace, dont les ventes se sont érodées au fil des années.

Si, en 2016, année suivant le lancement de la cinquième génération, ce volume a légèrement dépassé les 11 000 unités en France, l’an passé, le modèle a fini à moins de 9 000 unités. A fin octobre, la barre des 5 000 a péniblement été atteinte. S’ajoutent deux autres paramètres expliquant cette déroute, celui d’un segment des monospaces malmené en France, mais aussi, pour cette année, de nouvelles normes plus sévères conjugées à la prise en compte des valeurs NEDC corrélé. "Ces paramètres ont clairement marqué un coup d’arrêt dans nos ventes cette année", a confirmé Renault.

Un confort de conduite remarquable

La marque au losange fait donc d'une pierre deux coups avec ce moteur diesel de 200 ch, répondant ainsi aux exigences des nouvelles homologations et aux doléances de ceux qui réclamaient un bloc digne d’un modèle haut de gamme. Et le pari est plutôt réussi : au volant de cet Espace de 1,765 tonne (1,804 pour la déclinaison 7 places) le moteur offrant un couple de 400 ch permet une conduite agréable, qui peut même être qualifiée de dynamique, et ce, quel que soit le mode choisi (neutre, comfort, eco, sport). Le tout, pour une consommation relevée à 7,8 l/100 km.

Deux atouts viennent renforcer l’agrément de conduite de cet Espace : la boîte double embrayage six rapports parfaitement étagée supporte parfaitement la puissance de cette motorisation, offrent conduite fluide, tandis que la stabilité et la maniabilité du véhicule sont garanties par le châssis à quatre roues directrices 4Control avec suspensions pilotées. Un équipement dont se dote de série la version la plus haute de l’Espace, à savoir Initiale Paris, mais en option sur toutes les autres finitions où l’option se négocie à 1 500 euros. Pas de changements d’ailleurs du côté esthétiques ou dotation pour cet Espace qui devrait bénéficier d’un restylage dès l’année prochaine.

A partir de 48 300 euros

La gamme se compose toujours de quatre niveaux de finitions, baptisés Life, Zen, Intens et Intiale Paris. Dès l’entrée de gamme, le modèle se dote d’une panoplie conséquente d’équipements de confort et de sécurité. Dont, notamment, de rétroviseurs extérieurs, réglables et rabattables électriquement, de la climatisation automatique bi-zone ou encore l’allumage automatique des phares et essuie-glaces, ainsi que, pour la sécurité, de l’aide au parking 306 degrés, du régulateur de vitesse adaptatif ou encore de l’aide au freinage d’urgence. La connectivité est assurée par R-Link 2, système multimédia avec écran tactile 8,7’’ avec navigation cartographie Europe, compatible Android Auto et Apple CarPlay.