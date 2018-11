IFP Energies nouvelles et l'Ademe nationalisent le Challenge écoconduite interentreprise

Pour sa cinquième édition, l'événement qui met à l'honneur l'écoconduite dans le monde professionnel a dépassé ses frontières historiques. Au-delà du Grand Lyon, ce sont désormais tous les territoires qui se sont mobilisés, à travers l'Ademe.

L'écoconduite est l'affaire de tous. Motif pour lequel IFP Energies nouvelles (Ifpen) a affiché des ambitions nationales pour la cinquième édition de son challenge d'écoconduite interentreprise qui se tient du 5 au 19 novembre 2018. La métropole du Grand Lyon n'est plus le seul terrain de jeu puisque pour la première fois, les territoires se sont mobilisés collectivement avec le soutien de l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et de celui du député du Rhône, Jean-Luc Fugit, le président du Conseil national de l'Air.

Et pas uniquement les territoires. Le challenge interentreprise, qui vise à améliorer la qualité de l'air, a fédéré d'autres associations, dont le Club Développement durable des Etablissements publics, Paris Ouest La Défense, Développement durable de la Vallée de la Chimie, et des acteurs du secteur de la qualité de l'air tels que Atmo France, Atmo Sud, Atmo Auvergne Rhône-Alpes et Airparif.

Pour les non-initiés, le principe de Geco air reste simple. Tout repose sur l'emploi d'une application mobile. Celle-ci analyse d'abord les émissions liées aux trajets de son utilisateur, quel que soit le type de transport (voiture, vélo, transport en commun…), sensibilise ensuite les utilisateurs sur le caractère polluant de leurs déplacements, grâce à un système d'attribution de score de mobilité, géré par un outil de mesure objectif exprimé en Points Polluants (POP), et elle délivre enfin des conseils de conduite personnalisés après chaque trajet.

En s’appuyant sur l'application Geco air (disponible sur le site www.gecoair.fr), le challenge nourrit plusieurs objectifs, l'IFP Energies nouvelles souhaite montrer comment chacun peut agir simplement et contribuer à réduire son empreinte environnementale, et faire alors adopter au plus grand nombre d’automobilistes un comportement écoresponsable, ce qui dépend forcément de la capacité des entreprises à évaluer l’empreinte écologique des salariés pour adopter des stratégies plus efficaces.