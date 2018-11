Après LG Chem, Samsung et CATL, le Coréen SK Innovation (SKI) rejoint le navire des fournisseurs de cellules pour les batteries qui seront utilisées sur la plateforme MEB.

VW sécurise son approvisionnement mondial en batteries

Avec SK Innovation, un quatrième partenaire, le groupe allemand s'assure de l'approvisionnement de cellules pour les batteries des 50 modèles 100 % électriques qu'il va lancer d'ici 2025.

Tout en étant prêt à soutenir la création d'un "Airbus des batteries", le groupe VW place ses pions pour ne pas manquer de batteries dans les années à venir. En effet, l'Allemand vient d'annoncer un nouveau partenariat dans la fourniture de cet élément essentiel que sont les cellules.

Après LG Chem, Samsung et CATL, le Coréen SK Innovation (SKI) rejoint le navire des fournisseurs. Ce nouvel entrant dans le puzzle fournira des éléments pour la production nord-américaine (à partir de 2022) et européenne. LG Chem et Samsung interviendront également en Europe alors que CATL opérera en Chine dès 2019.

"Avec SK Innovation, LG Chem, Samsung et CATL, nous avons trouvé de solides partenaires pour la fourniture à long terme de cellules pour nos véhicules électriques, a indiqué Stefan Sommer, membre du directoire en charge des composants et des achats de Volkswagen AG. En collaboration avec nos fournisseurs, nous veillerons à ce que le parc électrique en pleine expansion du groupe Volkswagen bénéficie des meilleures batteries possibles dans toutes les variantes dont nous avons besoin pour répondre aux exigences des clients et du marché. Nous posons ainsi les bases de la transformation du groupe Volkswagen vers l’électro-mobilité."

Rappelons que le groupe VW, dans le cadre de sa stratégie Roadmap-E, va lancer 50 modèles 100 % électriques d'ici 2025. Pour cela, le constructeur a besoin d’une capacité de batterie supérieure à 150 GW par an d’ici cette date.