Suzuki signe un mois record

Avec 3 487 unités neuves en octobre dernier, la marque japonaise a enregistré sa meilleure performance commerciale depuis 10 ans sur le marché français. L'objectif des 30 000 unités n'est plus très loin.

La marque Suzuki marche sur l'eau. En effet, la marque japonaise vient de signer en octobre son meilleur mois depuis dix ans sur le marché français avec 3 487 unités vendues (2 240 immatriculations). Une performance à mettre au crédit des nouveaux Jimny et Vitara, tous deux présentés au Mondial de Paris. Le tout nouveau Jimny, modèle emblématique de Suzuki, dont les premières livraisons interviendront début 2019, qui a enthousiasmé les observateurs de la marque et notamment ses distributeurs, a déjà enregistré 500 commandes en l'espace de quelques semaines. Surtout, Suzuki est portée par les résultats de la Swift, pilier de sa gamme, vendue à hauteur de 1 350 unités en octobre (dont 1 041 immatriculations).

Des résultats qui viennent confirmer les dires de Stephane Magnin, directeur de l'activité automobile de Suzuki France, interrogé par le Journal de l'Automobile au dernier Mondial de l'Auto, qui disait remplir les objectifs fixés pour 2018 (23 025 VN, à +12,5 % à fin octobre au cumul). "Nous restons dans la lignée des objectifs annoncés en début d'exercice, c’est-à-dire entre les 28 000 et 30 000 unités. Mais nous tablerons plus raisonnablement sur les 28 000 VN bien que nous ayons la matière pour faire plus. Mais les problèmes liés au WLTP et à la production nous en empêchent", expliquait-il.

Un premier palier pour la marque, qui vise la barre des 30 000 unités, qui pourrait être atteinte dès 2019, soit avec un an d'avance sur le tableau de marche initial.