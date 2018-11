Oscaro passe dans le giron de Parts Holding Europe

Parts Holding Europe est le nouveau propriétaire d’Oscaro. La holding du fonds Bain Capital, déjà actionnaire principal du groupe Autodis, a porté sa participation à 82,5 % dans le capital du site de vente de pièces détachées en ligne.

C’est désormais officiel : Parts Holding Europe (PHE) a mis la main sur Oscaro. Après une première entrée dans le capital du pure player en septembre dernier, la holding de Bain Capital a porté sa participation à 82,5 %. Le site e-commerce intégrera une filiale nouvellement créée par PHE : Digital Auto Parts Holding.Quant à Pierre-Noël Luiggi, il restera actionnaire d'Oscaro à hauteur de 17,5 %, par l’intermédiaire de sa société Indenoï, et rejoindra le conseil d'administration. Son successeur à la tête d'Oscaro n'a, pour le moment, pas été désigné.

Grâce à cette acquisition, PHE entend "constituer un leader européen omnicanal de la distribution de la pièce détachée" sur les segments B2B et B2C. Il faut dire que l’opération est de taille puisqu’Oscaro est aujourd’hui le numéro un de la vente de pièces sur internet avec 8 millions de clients et un chiffre d’affaires de 320 millions d’euros en 2017. Un leadership que PHE espère renforcer en mettant en œuvre de nombreuses synergies avec Autodis.

"Nous apportons les capitaux nécessaires à Oscaro pour qu’elle continue de croitre sur son segment de marché en France et à l’international. Nous apporterons également notre savoir-faire en matière de logistique et de distribution tout en respectant les spécificités de l’e-commerce, a confirmé Stéphane Antiglio, président de Parts Holding Europe. Cet investissement, décidé avec notre actionnaire Bain Capital, est l’opportunité pour PHE de compléter son approche omnicanale de la distribution de pièces automobiles en faisant son entrée dans le BtoC et d’adresser ainsi l’ensemble des typologies de marché, dans le respect de chacun."