Didier Berrezai reprend le groupe Fournis

Déjà titulaire du panneau Ford à Cherbourg (50), Didier Berrezai frappe un grand coup dans le réseau de l'Ovale Bleu en reprenant les affaires de Claude Fournis, historique distributeur de la marque américaine et membre du Forami. Deux sites Suzuki font également partie de la vente.

Les distributeurs du groupe PSA ne sont pas uniquement actifs dans les marques commercialisées par le constructeur français. En effet, certains n'hésitent pas à se développer dans d'autres marques. C'est notamment le cas de Didier Berrezai, historique distributeur Citroën, dirigeant du groupe éponyme, qui vient de reprendre le groupe de Claude Fournis, titulaire des panneaux Ford et Suzuki en Normandie. Quant à Claude Fournis, historique distributeur de Ford en France et notamment membre du Forami, il a fait valoir ses droits à la retraite.





C'est d'ailleurs dans une certaine logique territoriale que Didier Berrezai mette la main sur le groupe Fournis. En effet, le groupe Berrezai dispose de 8 sites principaux et 6 annexes entre la Bretagne et la Normandie sur six départements distincts (22, 35, 76, 50, 14, 61). En outre, il avait entamé une première diversification, déjà avec la marque Ford, en reprenant la concession de Cherbourg (76) à Joël Lemasson en 2016. Avant de créer une agence à Avranches (50) il y a deux ans.

En reprenant le groupe Fournis, Didier Berrezai s'empare ainsi des quatre concessions Ford de Lisieux, Hérouville Saint-Clair (14), Pont-Audemer et Bernay (27) totalisant près de 1 000 VN ainsi que des deux sites Suzuki de Bernay et d'Hérouville Saint-Clair pesant environ 120 VN.

"Après avoir repris Cherbourg en 2016, j'avais signalé à Ford France mes envies de me développer si des opportunités devaient se présenter. J'ai logiquement saisi cette chance avec le rachat du groupe Fournis", a expliqué Didier Berrezai qui revendique d'ailleurs sa volonté de se développer "à nouveau avec Citroën ou Ford dès que possible".

En 2017, avec 3 271 VN, 4 095 VO écoulés pour un CA de 119 millions d'euros, le groupe Berrezai était classé 96ème du Top 100 du Journal de l'Automobile.