Les immatriculations mondiales d'Audi ont baissé en 2018

La marque aux anneaux a livré 1 812 500 véhicules en 2018, soit une baisse de 3,5 % par rapport à 2017. C’est en Europe que les dégâts sont les plus importants avec des volumes en repli de 13,6 %.

Audi a souffert en 2018. Les résultats parlent d’eux-mêmes : 1 812 500 véhicules ont été écoulés dans le monde l’an dernier, un total en repli de 3,5 % par rapport à 2017. Les responsables de la marque aux anneaux mettent en avant le passage au nouveau cycle d’homologation WLTP et une vague de renouvellement de produits (A1, A6, A7 et Q3) pour expliquer ce passage à vide. « Comme prévu, l’année 2018 s’est révélée extrêmement difficile », reconnaît Bram Schot, le président du directoire, par voie de communiqué.

C’est en Europe que la marque a le plus souffert. Le Vieux Continent est demeuré la place forte avec 743 600 ventes cumulées mais ce volume a baissé de 13,6 % sur un an. Les principaux pays ont basculé dans le rouge, à l’image de l’Allemagne (260 456, -11,6 %), du Royaume-Uni (143 716, -18 %), de la France (51 710, -19,2 %), de l’Italie (62 256, -9,7 %) et de l’Espagne (53 105, -5,3 %). Audi assure que ses équipes continuent à « travailler à plein régime sur l’homologation de ses modèles » afin d’aborder 2019 sous de meilleurs auspices.

Ailleurs dans le monde, Audi a connu des fortunes diverses. Ses ventes ont baissé de 1,4 % aux Etats-Unis (223 323 unités), de 1,8 % au Mexique (14 781 unités) et de 12,2 % au Brésil (8 810 unités). La marque aux anneaux a en revanche progressé au Canada (+2,5 %, 36 908 unités) et surtout en Chine. L’Empire du milieu est la principale éclaircie pour l’année 2018 avec 663 049 ventes cumulées, un total en hausse de 10,9 %.