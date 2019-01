Trois nouveaux sites Toyota pour Team Colin !

Signe de la concentration dans le réseau Toyota, le groupe de Thomas Colin reprend les affaires de Daniel Vallée situées à Provins (77), Crancey et Barberey-Saint-Sulpice (10). L'opérateur exploite désormais16 sites de la marque nipponne.

A peine quatre mois après avoir repris les affaires Toyota de Nathalie Troublé situées à Noisy-le-Grand (93) et Meaux (77), Thomas Colin, dirigeant du groupe Colin, se développe à nouveau.



En effet, selon l'Autorité de la Concurrence, l'opérateur a notifié son intention de prendre "le contrôle exclusif de la totalité des titres composant le capital social de la société Vallee exploitant une concession Toyota en Seine-et-Marne (77) et deux autres dans l'Aube (10)".

Il s'agit là des trois concessions de Daniel Vallée situées à Provins (77), Crancey, et Barberey-Saint-Sulpice (10). Historiquement cantonné au sud, voire sud-est de l'Ile de France et plus particulièrement dans la première couronne, il semblerait que le groupe Team Colin soit prêt à se développer hors de sa zone géographique naturelle.

En effet, en l'espace de quatre mois, l'opérateur vient de s'implanter dans trois nouveaux départements (93,77,10). Depuis quatre ans, l'opérateur a multiplié les acquisitions : outre les concessions Troublé en 2018, le groupe a repris les affaires de BR Motors en 2016 (Créteil, St-Maur, Fontainebleau, Melun, Nemours), de TTA fin 2014 (Paris, Vincennes) ou celle de Viry-Châtillon (91). Fin 2017, le groupe Team Colin avec 5 000 VN, 2 800 VO un CA de 156 millions d'euros était classé 68ème groupe du Top 100 du JA.

40 investisseurs en 2024 ?

Les acquisitions des affaires Vallee vont non seulement renforcer Team Colin parmi les 4 plus grands distributeurs de la marque niponne en France (4ème en 2017 avec 3 800 VN) mais aussi conforter l'idée d'une concentration au sein du réseau Toyota.

En 2017, les quatre premiers opérateurs du réseau, RCM, Gaist, Sivam et donc Team Colin totalisaient près de 40 % des ventes VN de Toyota et au regard des dernières reprises effectuées, cela ne risque pas de diminuer. Ce n'est pas une surprise d'ailleurs, si au dernier Mondial, Didier Gambart, Président de Toyota France, nous avait confié vouloir s'appuyer sur un réseau hexagonal de 40 investisseurs en 2024 contre 71 actuellement.