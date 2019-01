Auto1 parmi les meilleurs employeurs de France

Si le dernier classement Glassdoor des meilleures entreprises implantées en France consacre un géant du luxe (Hermès), le secteur automobile ne voit qu'un seul de ses représentants, le groupe Auto1, intégrer le top 25.

Site internet spécialisé dans le recrutement, Glassdoor vient de dévoiler les lauréats de la 11e édition du Choix des Employés. Une étude basée uniquement sur les avis laissés de manière anonyme par les salariés et qui n'intègre que des entreprises de plus de 1 000 collaborateurs. La notation (sur 5) se fait au moyen de l'analyse de huit critères, parmi lesquelles les opportunités de carrière, la rémunération, les avantages sociaux, la culture d'entreprise ou l'équipe dirigeante.

Numéro un en 2018, Criteo, l'un des piliers de la "french tech", est devancé en 2019 par Hermès. Le géant du luxe obtient une note de 4,4/5. Le groupe tricolore Ubisoft, spécialisé dans la conception de jeux vidéo, complète le podium. Un trio qui confirme la tendance de ce dernier classement où se distinguent de nombreux acteurs du luxe et des nouvelles technologies. Le monde de l'automobile fait, quant à lui, presque chou blanc avec un seul représentant !

Auto1, seul au monde

Au septième rang, figure ainsi le groupe allemand Auto1, spécialisé dans la vente de véhicules d'occasion, qui décroche une note de 4,2/5. Parmi les 25 premières entreprises classés, huit d'entre elles font leur entrée et sept d'entre elles sont françaises (Hermès, Adrexo, Onepoint, Louis Vuitton, Safran, Devoteam et Extia). Glassdoor note par ailleurs que SAP, 23e du classement tricolore, est le seul employeur a figuré dans cinq classements différents (Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne et France).

"Dans un marché de l’emploi de plus en plus concurrentiel pour les entreprises, les chercheurs d’emploi ont désormais le pouvoir de choisir où ils souhaitent travailler. Ils veulent connaître le fonctionnement interne d’une entreprise avant d’accepter un poste, développe Andrew Chamberlain, économiste chez Glassdoor. Les gagnants du Prix du Choix des Employés sont des employeurs investissant stratégiquement dans la culture d’entreprise, les opportunités de carrière et bien plus encore, ce qui constitue un avantage majeur pour leur recrutement".