Easy Partner chasse les talents de la Tech

Autrefois confronté à une pénurie de compétences, le monde des nouvelles technologies est aujourd'hui confronté à une tout autre problématique : trouver les meilleurs talents et réussir à les garder. Une mission dont s'est fait une spécialité le cabinet Easy Partner.

La Tech, c'est le monde à l'envers ! Si dans les années 2000, le secteur des nouvelles technologies était confronté à une pénurie de compétences, celui-ci doit aujourd'hui faire face à un tout autre défi. A la fois complexe et pointilleux, le recrutement des talents dans le domaine du digital est une bataille sans fin à laquelle se livrent corps et âme les différents acteurs du web. Le problème n’a pas échappé aux spécialistes du recrutement, et les cabinets spécialisés en acquisition de talents digitaux n’ont de cesse de se multiplier.

Entre tous, figure notamment Easy Partner. Fondée en 2013 par Julien Broue et Florian Grandvallet, deux véritables passionnés du sujet, la société s'est fait une place dans ce "monde dans le monde", lui aussi très bataillé. En 2017, Easy Partner a accompagné plus 250 candidats dans leur recherche d'emploi ou dans leur évolution de carrière. Récemment, le cabinet a même franchi le cap symbolique du millier de recrutement. De quoi le positionner, dès cette année, dans le top 3 des meilleurs cabinets de recrutement de talents de la Tech tricolore.

Des recruteurs eux-mêmes spécialisés

Une progression fruit d'une stratégie simple : pour recruter des talents spécialisés, autant miser sur des recruteurs spécialisés ! Anciens chefs de projet technique, développeurs web, ingénieurs généralistes, ou tout simplement geeks touche-à-tout, les collaborateurs d'Easy Partner ont tous l'expertise du secteur leur permettant d’appréhender de A à Z la recherche des perles rares du web et du digital sur un marché ultra tendu.

D’un côté, les recruteurs se désespèrent de trouver de nouveaux talents pour assurer la pérennité et la croissance de leurs projets. De l’autre, les candidats sont souvent sur-sollicités, voire spammés par les recruteurs, qui contactent à tour de bras le moindre profil susceptible de répondre de près ou de loin à leurs besoins. Fort de son réseau, de son savoir-faire et de son expérience, Easy Partner est ainsi en mesure de proposer aux entreprises des candidats adaptés à leurs besoins, mais aussi à leur personnalité. Et ce dans un laps de temps optimal.