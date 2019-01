Volkswagen revoit le système de rémunération de ses cadres

En quête d'une nouvelle image après les scandales qui l'ont éclaboussé ces dernières années, le groupe VW introduit un nouveau modèle de rémunération de ses cadres dirigeants, moins centré sur la performance individuelle et où les actes répréhensibles engendreront une baisse des salaires.

Tandis que l'état d'esprit des salariés semble s'améliorer, à en croire une étude réalisée en interne et publiée en fin d'année, le groupe Volkswagen poursuit sa réhabilitation après l'épisode du Dieselgate et les nombreux scandales qui en ont découlé. Dernière initiative en date, l'adoption d'un nouveau système de rémunération des cadres dirigeants, calqué sur celui du directoire, renforçant l'idée de groupe et encourageant la coopération entre les marques et les régions.

En d'autres termes, ce nouveau système réoriente l'attention sur le collectif plus que sur l'individu. La prime de performance personnelle est ainsi supprimée de sorte à renforcer l'esprit d'équipe et à réduire l'importance des intérêts individuels. A contrario, les objectifs du groupe sont renforcés puisqu'ils représenteront désormais au moins la moitié de la rémunération variable des cadres dirigeants contre un tiers jusqu'à présent.

Une corrélation plus forte entre performance et rémunération

En ce qui concerne les primes à long terme, ces derniers se verront attribuer chaque année des actions Volkswagen virtuelles via un plan d’actions de performance. Ils recevront seulement après trois ans un versement qui sera déterminé sur la base de l’augmentation de la valeur des actions et sur les bénéfices par action. Un lien entre rémunération variable et valeur en actions "qui donne un signal positif aux investisseurs", selon VW.

À l’avenir, le système de rémunération dépendra dans une large mesure du succès du Groupe. Cela offrira des perspectives de primes intéressantes les années de succès commercial et entraînera une réduction immédiate des bonus en temps de crise. Par ailleurs, ce nouveau modèle prévoit de réduire ou même d'annuler la part variable dans le cas d’actes répréhensibles individuels. "Si des actes répréhensibles graves sont identifiés ultérieurement, il sera également possible pour l’employeur de demander le remboursement des bonus qui ont déjà été perçus", précise encore le groupe.