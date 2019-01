Le baromètre de l'emploi, par Indeed

Évolution des recherches et des offres d'emplois, métiers les plus demandés et les plus proposés, tendances par région, Indeed nous livre les grandes tendances du marché de l'emploi au cours des derniers mois.

La newsletter Ressources Humaines du Journal de l'Automobile s'enrichit. Numéro un de l'emploi sur Internet, Indeed nous livrera désormais chaque mois les grandes tendances RH du secteur automobile. Pour cette première, retour sur un exercice 2018 très contrasté. Economiste au sein de l'Hiring Lab (institut de recherche) d'Indeed, Alexandre Judes estime ainsi que "si on ne devait retenir qu'une chose de cette année 2018, c'est la perte d'intérêt global des candidats et le manque d'attrait de l'industrie automobile classique".

Plus d'offres mais moins de recherches

Tandis que la part des offres "comprenant des termes liés à l'automobile" est passée de 1,52 % à 1,62 % au cours des douze derniers mois (tendance déjà perceptible en 2017), confirmant ainsi la bonne santé du secteur, la part des recherches en faveur de celui-ci a poursuivit, quant à elle, sa chute. En décembre 2018, elle ne s'élevait ainsi qu'à 0,06 % des recherches totales. "C'est une situation paradoxale qui dénote le manque d'investissement de ce secteur d'activité pour réussir à être plus attractif", juge Alexandre Judes.

En matière de paradoxe, ce dernier relève une autre tendance. Alors même que l'automobile ne cesse de se réinventer, au gré de besoins toujours plus complexes et de compétences toujours plus variées, ce sont pourtant ses métiers historiques qui sont recherchés. "Dans les mots clés, les recherches les plus courantes comprennent toujours les métiers traditionnels mais rarement les nouvelles fonctions. Seul le terme de véhicule automobile sort du lot." Poids lourd, mécanicien, carrossier, vente, ingénieur automobile ou encore marketing dominent ainsi les recherches.

L'après-vente et la Corse dominent

Un constat qui vient souligner la difficulté du secteur automobile à capter des compétences plus transverses, pouvant évoluer dans de multiples domaines. "Le numérique a ceci de particulier qu'il tend à casser les frontières entre les secteurs d'activité", abonde l'économiste d'Indeed. Du côté des offres, là encore, l'automobile du futur peine à se frayer un chemin. Ainsi, l'après-vente domine le classement des métiers les plus proposés avec des postes de mécanicien auto, de carrossier-peintre ou de mécanicien PL alors que celui de vendeur ne pointe qu'au 10e rang.

Enfin, sur le plan géographique, Indeed fait apparaitre de grandes disparités. Au niveau des recherches, tout d'abord, où le spectre est large entre les DOM-TOM et la Corse qui ne concentrent que 0,45 % des requêtes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur où cette donnée s'élève à 0,73 %. Sans corrélation, c'est en revanche sur l'Ile de Beauté que les offres sont les plus nombreuses (3,4 %), devant la Normandie (3,1 %) et la Bourgogne-Franche-Comté (3,0 %) alors que l'Ile-de-France ferme la marche en ne recensant que 1,3 % des offres totales.