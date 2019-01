[CES 2019] Valeo va mettre son XTravue Trailer en production en 2020

C'était une des premières mondiales à découvrir au CES de Las Vegas. XTravue Trailer de Valeo va entrer en production pour un constructeur américain, dès 2020, ce qui marque l'ouverture du carnet de commande de cette innovation de sécurité et de confort.

Souvenez-vous, il y a deux ans, déjà au CES de Las Vegas, Valeo avait surpris son monde avec XTravue, une solution alors inédite qui consistait en phase de circulation à se connecter littéralement au véhicule précédent afin de récupérer les images de sa caméra frontale. Une idée qui a pour but de sécuriser les manœuvres de dépassement sur des petites routes sans visibilité. XTravue a fait son retour, en 2019, mais dans une version cette fois-ci concentrée sur la rétrovision.

En effet, lors du salon américain, Valeo a présenté XTravue Trailer, soit une fonction qui permet de voir "à travers" la remorque que l'on tracte sur la route. Le principe est encore plus simple. Là où il fallait initialement de la connectivité de pointe pour profiter du système, désormais, il s'agit de disposer d'une caméra positionnée en poupe. Ensuite, le logiciel fait le reste. Il fusionne les images de la caméra de recul du véhicule avec celles de la caméra additionnelle, placée sur l'objet tracté. Depuis l'écran central dans l'habitacle, le conducteur a de fait une vision globale et par transparence de ce qui le suit.

Le marché US, acquis aux pick-up avec des remorques volumineuses, devrait constituer le principal marché pour Valeo. Selon un porte-parole de l'équipementier, un constructeur aurait déjà signé pour en doter un véhicule à sortir et la mise en production de cette aide à la conduite d'un nouveau genre interviendra en 2020. Le rendu a de quoi impressionner et séduire les clients. XTravue Trailer pourrait aussi apparaitre sur le Vieux-Continent, mais pour l'heure, l'équipementier français reste en attente de contrats.