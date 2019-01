Le marché américain devrait baisser en 2019

A l'occasion de l'ouverture du salon de Détroit, la Nada, l'association des distributeurs américains, a fait savoir qu'elle imaginait un marché 2019 proche de 16,8 millions d'unités.

Si le marché américain a bien terminé l'année 2018, pour finalement afficher une croissance de 0,6 %, permettant ainsi d'atteindre 17,3 millions d'immatriculations, ce ne devrait pas être le cas en 2019. En effet, la Nada, l'association des distributeurs américains, estime que les immatriculations devraient se limiter à 16,8 millions. Un volume prévisionnel en baisse de 2,9 % également envisagé par IHS Markit.

Cela étant, même en légère baisse, le marché américain va rester à un niveau élevé et la Nada montre un certain optimisme à la vue des derniers mois de l'année 2018. "Nous nous attendons à ce que les ventes continuent sur cette lancée", a déclaré Patrick Manzi, économiste de la Nada. "La saison des salons automobile commence à Détroit, des dizaines de nouveaux véhicules arriveront bientôt dans les showrooms des concessionnaires du pays, ce qui attirera les consommateurs et stimulera les ventes durant le premier trimestre."

Le marché devrait aussi poursuivre son évolution avec des "light trucks" prenant toujours plus de parts de marché. En 2018, les SUV et autres pick-up ont représenté 69 % des ventes. Les berlines ne cessent de perdre du terrain en passant de 35 à 31 % l'année passée. Il y a 10 ans, elles avaient même atteint 52 % du marché.

Pour Patrick Manzi ce changement doit beaucoup au prix du galon relativement faible mais aussi à l'amélioration de l'efficience des modèles de la catégorie light trucks. Un rapport de force qui devrait perdurer en 2019, selon l'économiste de l'association, même si le prix du galon devrait légèrement augmenter.