Fernando Pernigo, directeur général de Sidexa, Vénonique Morel, directrice de la business unit Economie Circulaire de PSA Aftermarket, et Loïc Bey-Rozet, directeur général d’Indra Automobile Recycling.

PSA fait appel à Indra Automobile Recycling

Pour simplifier la commercialisation de pièces de réemploi dans ses réseaux, le groupe PSA s’est associé à Indra Automobile Recycling. Son outil Precis sera intégré au portail de commande du constructeur et complétera son offre en échange standard.

Détenu conjointement par Renault et Suez, Indra Automobile Recycling est le nouvel allié… de PSA ! Le groupe dirigé par Carlos Tavares a en effet choisi le spécialiste du recyclage automobile pour faciliter la vente de pièces de réemploi chez ses 4 000 réparateurs agréés, toutes marques confondues. Concrètement, le portail de commande de PSA, Service Box, intègrera désormais Precis, l'outil de recherche de pièces d’Indra développé par l'éditeur Sidexa.

Grâce à cette alliance, les réseaux Peugeot, Citroën, DS et Opel auront accès à un catalogue de 380 000 pièces de réemploi stockées dans le réseau Indra qui compte 380 centres VHU environ. De quoi renforcer l’offre du groupe PSA qui s’appuyait jusqu’ici sur un programme d’échange standard et d’échange réparation, articulé autour de 19 familles de produits (boîtes de vitesse, embrayage, injecteurs, etc.). Près de 500 000 pièces sont écoulées par le constructeur par ce canal chaque année.

"Notre stratégie consiste à répondre aux besoins de l’ensemble des clients, quel que soit leur budget, la marque ou l’âge de leur véhicule. Ce partenariat nous permet de faciliter la commercialisation de la pièce de réemploi par nos réseaux et ainsi de répondre aux attentes des consommateurs recherchant une offre à la fois économique et responsable", confirme Véronique Morel, directrice de la business unit Economie Circulaire de PSA Aftermarket, créée l'an dernier.