Citroën affiche des ventes mondiales en repli en 2018

La marque aux chevrons a conclu l’année 2018 avec des volumes globaux en légère baisse de 0,9 %, à 1,046 million d’unités. La bonne performance en Europe n’a pas permis de compenser le recul prononcé des ventes en Chine, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

Si le groupe PSA affiche des bons résultats au niveau mondial en 2018, ce n’est pas grâce à Citroën. La marque dirigée par Linda Jackson a réalisé une performance commerciale mitigée avec 1 046 229 ventes cumulées, un total en repli de 0,9 % par rapport à 2017. Elle demeure toutefois la deuxième marque du groupe en volume, juste devant Opel pointé à 1,038 million d’unités. Au final, Citroën a représenté 27 % des ventes de PSA en 2018.

La marque aux chevrons a connu des fortunes diverses sur les différentes zones géographiques où elle évolue. En Europe, sa place forte, ses ventes ont grimpé de près de 5 % pour atteindre 824 623 unités, voitures particulières et utilitaires légers confondus. « Il s’agit de 5e année consécutive de hausse des ventes pour Citroën en Europe, c’est aussi un record sur les sept dernières années », commente Linda Jackson. Le cap des 800 000 ventes n’avait plus été franchi depuis 2011. Pour la dirigeante, « cette croissance est la preuve que notre stratégie, qui repose notamment sur une gamme profondément renouvelée, fonctionne ».

5% de parts de marché en Europe en 2019

Sur le segment des voitures particulières, la croissance de Citroën a été de 5 %. « Nous avons enregistré la plus forte croissance du Top 12 des marques en Europe », se félicite Linda Jackson. Une bonne opération qui lui permet, face à un marché européen stable, de monter à 3,8 % de parts de marché (+0,2 pt). Les ventes de la marque aux chevrons progressent ensuite de 3,5 % sur les utilitaires légers. Elle conforte ainsi sa place dans le Top 5 des acteurs du secteur avec une part de marché de 9,5 %. Plus globalement, l’ambition de Linda Jackson est de monter à 5 % de parts de marché en Europe en 2019, VP et VUL confondus, contre 4,5 % en 2018.

Ailleurs dans le monde, les résultats sont beaucoup plus mitigés. En Chine et Asie du Sud-Est, les ventes déclinent de 13,2 %, à 114 419 unités. Citroën subit, comme ses concurrents, la baisse inattendue du marché chinois (-2 % sur l’année, -11 % au dernier trimestre). Linda Jackson met par ailleurs en avant le fait que plus de 150 marques se disputent la part du gâteau dans cette région du monde. Le constructeur compte toutefois corriger le tir en 2019. « Nous allons construire une base solide pour l’avenir avec le déploiement de notre gamme de SUV, le recentrage autour des points de vente les plus rentables, une optimisation des coûts et le développement de nouvelles activités dans les domaines de l’après-vente et du VO avec des acteurs locaux », détaille la dirigeante.

C3, le modèle le plus vendu

En Amérique latine, Citroën paye également les pots cassés de la chute du marché argentin (-32 % au deuxième semestre). Ses ventes dans la région baissent de 11,8 %, à 60 404 unités. La marque s’en sort en revanche plutôt bien au Brésil (+1,5 %), au Chili (+10 %) ou encore en Colombie (+43 %), notamment grâce à la version locale de la C4 Cactus.

Une autre déconvenue est à signaler dans la région Moyen-Orient et Afrique avec 34 731 ventes cumulées en 2018, un total en baisse de 39,4 %. La chute du marché turque (-35 % sur l’année), le premier de la zone, explique en grande partie ce déclin. Signalons par ailleurs le repli de la marque dans la région Inde/Pacifique (5 661 unités, -6,4 %) et la légère progression dans la région Eurasie (6 391 unités, +0,7 %).

Enfin, du côté des modèles les plus vendus dans le monde, on trouve en tête la C3 avec 240 000 unités écoulées en 2018. La citadine devance le C3 Aircross (120 000), le C4 Cactus (80 000), le duo Jumpy/SpaceTourer (60 000), les nouveaux Berlingo et Berlingo Van (42 000) et le SUV C5 Aircross (25 000 en Chine, 6 000 en Europe).