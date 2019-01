BCAuto Enchères partenaire de Sofida

Le spécialiste européen du remarketing vient de conclure un partenariat avec le groupe de distribution nordiste. Ce dernier va en effet confier à BCA ses VO BtoB. Environ 6000 unités sont concernées.

Après le groupe Tressol-Chabrier avec qui il a prolongé son partenariat avant les fêtes de fin d'année, sans oublier non plus les accord le liant avec d'autres grands groupes de distribution français, tels que PGA, Cobredia ou Parot, BCAuto Enchères vient de se rapprocher du groupe Sodifa.



En effet, le spécialiste du remarketing vient de conclure un partenariat avec le groupe nordiste, il est essentiellement basé dans les départements du Nord (59) et dans le Pas-de-Calais (62), pour prendre en charge la revente de l'ensemble des VO BtoB, soit 6 000 unités. Un partenariat qui repose sur "la mise en place d’une plateforme dédiée à chacun des collaborateurs pour la cotation (Marketprice), un accès à la place de marché et à ses 25 000 acheteurs à travers l’Europe, la mise à disposition de toute la chaîne du remarketing VO (plateau et photo HD) et l’intégration à la nouvelle solution logistique paneuropéenne de BCA", explique BCAuto Enchères dans un communiqué.

Dirigé par Carmelo Insacco, et appartenant à la famille Dubois, le groupe Sofida ambitionne d'écouler 15 000 VN, 12 500 VO dont 6 000 à marchands en 2019. L'opérateur nordiste commercialise 7 marques au total, Peugeot, Citroën, DS, VW, Audi, Seat et Skoda sur un ensemble de 21 sites. En 2017, classé 23ème au sein du Top 100 du JA, il avait écoulé un ensemble de 12 597 VN et 11 818 VO.