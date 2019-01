Opel et l'Europe apportent des ventes records à PSA en 2018

Le groupe PSA affiche une hausse de 6,76 % de ses ventes dans le monde et termine 2018 avec un volume de 3,877 millions de véhicules. L'Europe pèse 80 % de ses immatriculations et limite les résultats négatifs en Chine et en Amérique latine.

Avec 3,877 millions de véhicules immatriculés en 2018, le groupe PSA affiche une croissance de 6,76 % par rapport à 2017, en incluant la marque Opel, intégrée depuis le milieu d'année 2017 et une bonne performance en Europe. "C'est la cinquième année consécutive de hausse" a indiqué Maxime Picat, vice-président de la région Europe du groupe. "La performance est variée et soutenue par une offensive produits très importante au cours de l'année 2018.

L'Europe permet ainsi à PSA d'afficher une croissance de 30,6 % de ses résultats commerciaux. Une forte croissance qui compense largement l'effet négatif enregistré d'une part en Chine où les ventes ont chuté de 32,2 % à 262 583 unités et d'autre part en Iran, avec l'arrêt des relations commerciales depuis mi-2018 qui ont fait tomber les ventes de moitié (-52,8%) à 291 998 unités.

Le marché européen a donc pesé pour 80 % des résultats commerciaux contre 65 % en 2017 : " Nous ne souhaitons pas cependant mettre l'Europe en concurrence avec les autres régions. Nous avons racheté Opel car nous voulions être forts en Europe et le rachat d'Opel a soutenu notre performance mais en parallèle, nous continuons de vouloir nous développer sur le reste du monde", explique Maxime Picat. L'Amérique Latine n'affiche pas non plus un environnement très favorable. Les marchés argentin et brésilien souffrent et PSA accuse une baisse de 15,04 % de ses immatriculations à 175 257 véhicules.

Succès des SUV et des VU

Côté marque, la croissance du groupe est également portée par Peugeot et Citroën mais c'est Opel qui permet au groupe d'afficher cette performance car, dans le monde, les immatriculations de Peugeot, Citroën et DS se sont contractées de 12,04 % à 2,839 millions de véhicules. "Peugeot est numéro 1 en Espagne, la première marque en France auprès des particuliers et des flottes. Citroën connaît sa meilleure performance depuis 7 ans. Les ventes de DS ont augmenté de 7 % et Opel améliore la répartition de ses ventes selon les canaux même si la part de marché s'est érodée sur quelques marchés", se félicite Maxime Picat.

L'offensive du groupe en matière de SUV (2008, 3008, 5008, C3 Aircross, C5 Aircross, Crossland X, Mokka X et Grandland X) a donc été largement récompensée puisque Peugeot revendique ainsi la place de leader sur ce segment, en Europe. Mais le groupe compte également fortement sur le marché des véhicules utilitaires, dont les ventes ont progressé de 18,3 % à 564 147 unités. Le renouvellement de la gamme VU va se poursuivre avec les lancements dans les derniers pays des Berlingo et Partners.

En 2019, le marché du VU devrait également connaître quelques perturbations puisque l'ensemble des modèles devront répondre aux nouvelles normes d'homologations Euro 6.2, "ce qui ne posera pas de difficultés pour le groupe PSA, selon Maxime Picat.