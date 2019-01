2019, l'An 1 pour DS Automobiles

Avec 53 265 unités écoulées à travers le monde (+0,8 %), l'exercice 2018 a été axé sur les nouveaux produits et le réseau mondial. Cette année, avec le lancement de DS3 Crossback, DS Automobiles doit confirmer les attentes placées en elle. En espérant faire mieux hors d'Europe…

"2018 était un exercice important dans la mesure où il correspondait pour DS Automobiles à l'année 0 avec le lancement de DS7 Crossback et la nouvelle génération de produits, le déploiement du réseau mondial sans oublier celui d'Only You pour le service au client ", a expliqué Yves Bonnefont, directeur de la marque en introduction d'une conférence de presse donnée ce 15 janvier 2015.

Avec 53 625 unités écoulées à travers le monde, la marque premium du groupe PSA a vu ses ventes progresser de 0,8 %. Un résultat à mettre au crédit essentiellement de l'Europe où la marque réalise 86 % de ses ventes (46 013 VN). En outre, sur un marché premium européen en baisse de 3,6 %, DS Automobiles y atteint une pénétration de 1,33 % à +6,7 %.

Des ventes essentiellement dues au DS7 Crossback, SUV premium qui incarne à lui seul, en tout cas en 2018, la nouvelle génération de produits de DS Automobiles. En effet, le DS7 Crossback a représenté 52 % des ventes totales de la marque quand la DS3 pesait encore 55 % de celles-ci, un an plus tôt. "Un produit qui a transformé le business DS", a d'ailleurs ajouté Yves Bonnefont. En effet, le dirigeant constate que ce SUV devrait largement assoir l'image de DS. "Nous réalisons 60 % de conquête grâce au DS7 Crossback dont 45 % sur les concurrentes premium. En outre, nos clients optent pour les finitions 3 et 4 contribuant à augmenter le panier moyen du produit", a encore ajouté Yves Bonnefont. Un panier moyen de 48 000 euros en France.

86 % des ventes mondiales réalisées en Europe

C'est évidemment chez elle, en France, que la marque a vu ses immatriculations progresser avec 24 004 unités neuves écoulées à +12,6 %. Mais d'autres marchés européens sont devenus des motifs de satisfaction où "DS Automobiles a progressé plus que le marché premium et est en passe de devenir un acteur majeur des différents marchés premium chez nos voisins". C'est notamment le cas en Espagne où DS a écoulé 4 325 unités (+17,7 %), en Allemagne (3 730 VN à +12,7 %) ou au Belux (2 100 VN à +5,1 %).

Toutefois, ces résultats mondiaux de la marque française sont ternis par les sous-performances réalisées en Chine et sur le continent asiatique. En effet, avec seulement 3 955 unités écoulées, les ventes de DS Automobiles reculent de 33,7 %. "Nous ne sommes pas satisfaits des résultats obtenus en Chine où nous nous situons largement en deçà de nos ambitions. Mais le potentiel est là. Les opérations commerciales (stratégie développement réseau et commerce) ne nous ont pas réussi. Nous devons continuer à travailler et faire mieux", a commenté Yves Bonnefont. Le dirigeant a reconnu qu'il avait "reformaté un réseau composé actuellement de 50 points de vente exclusif".

376 sites dans le monde dont 146 en France

Le réseau justement a été une des clés de la stratégie de la marque en 2018. L'an passé, 188 ouvertures ont été réalisées à travers le monde par la marque laquelle s'appuie désormais sur un réseau mondial de 376 DS Stores et DS Salons. Ainsi, 14 nouveaux marchés ont été couverts en 2018 et DS Automobiles est désormais présente sur 40 marchés mondiaux.

C'est encore en France que le réseau DS Automobiles est le plus déployé. A ce jour, il compte 146 DS Stores et Salons dont 68 % de DS Stores. Mais le réseau est loin d'être finalisé. En effet, la marque compte terminer l'exercice en cours autour de 170 points de vente. A noter que chaque ouverture future sera un DS Store étant donné que le DS Salon ne fait plus partie des plans de la marque à l'avenir. Les villes comme Metz, Le Havre ou Rennes sont ciblés à court terme.

Un réseau qui aura l'occasion de voir l'arrivée du nouvel opus de la gamme (puis un chaque année pour compter une gamme de 6 modèles, NDLR) avec le lancement de la DS3 Crossback. Présentée courant 2018, ce SUV a d'abord été lancé en ligne le 10 janvier dernier, inaugurant au passage un nouveau canal de commercialisation pour la marque, avant d'être commercialisé ces prochaines semaines. Si la marque n'a pas donné d'objectifs pour 2019, c'est désormais une habitude, celle-ci ambitionne de faire de son petit SUV "le leader de son segment chez les premiums en France". Outre la version thermique, DS3 Crossback sera également lancée en version électrique (E-Tense) quelques semaines plus tard. La marque annonce une autonomie de 320 km pour le petit SUV, quand, parallèlement la version électrique de la DS7 Crossback proposera une autonomie de 50 km à compter de l'automne prochain.