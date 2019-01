Car2Go entre dans la mêlée parisienne

Le service d'autopartage de Daimler a officialisé son lancement dans les rues de Paris, ce 15 janvier 2019. Il va déployer 400 véhicules en janvier et 400 de plus avant la fin de l'année.

Il aura fallu attendre dix ans, mais Car2Go va désormais fonctionner à Paris. Ce 15 janvier 2019, Olivier Reppert, le directeur général de Car2Go France, a donné le coup d'envoi de son service d'autopartage qui viendra concurrencer celui de Renault et Ada (Mov'in.Paris) et de PSA (Free2Move Paris). Paris qui représente le 26e point d'implantation du service de Daimler et le quatrième du genre à s'appuyer sur une flotte 100 % électriques, après Stuttgart, Amsterdam et Madrid.

Les véhicules seront en effet des Smart Fortwo EQ. Et au jeu des volumes, Daimler joue la surenchère pour rivaliser avec les constructeurs français. 400 unités de ce modèle vêtu d'une teinte blanche vont être déployés dans les rues de la Capitale au cours du mois de janvier. 400 de plus s'ajouteront au cours de l'exercice 2019, soit un total de 800 unités. A titre de comparaison, Free2Move a injecté 500 exemplaires de Peugeot iOn et Citroën C-Zero (550 à termes), quand Renault a démarré avec 220 unités, en attendant d'atteindre les 1 000 Zoe et Twizy, à fin 2019.

Une tarification variable

Avec une décennie d'antériorité, Car2Go jouit de la plus grande expérience du métier de fournisseur d'autopartage. Le service de Daimler va se différencier de celui des deux Français dans sa gestion logistique. Car2Go ne prévoit aucun acheminement vers des centres de recharge à la nuit tombée, mais de s'en remettre à la communauté d'utilisateurs. Pour ce faire, la solution allemande va créditer de 3 euros le compte de chacun des conducteurs qui prendre la peine de brancher le véhicule à une borne, si celui-ci affiche moins de 60 %, en fin de session de location. "On ne trouve pas très efficient de récupérer les voitures chaque nuit", défend le choix de l'entreprise, Olivier Reppert. Le prestataire retenu ne s'occupera donc que du nettoyage, grâce à une équipe de 80 personnes à terme.

Un esprit communautaire certes, mais nulle formule d'abonnement pour les consommateurs réguliers. Une forme de paradoxe tout aussi assumée. "Un abonnement enferme le client dans un sentiment d'obligation et augmente le niveau d'exigence, or la simplicité est un élément clé dans l'adoption de ce mode de transport", rétorque le directeur général de Car2Go. La grille tarifaire se veut variable. Outre les 9 euros d'inscription – alors que PSA et Renault ne facturent rien – le client payera entre 0,24 et 0,34 euros par minute en fonction du niveau de demande. Il existera également des forfaits, notamment une offre à 29,90 euros pour 4 heures de location.

Ouvert à des partenariats pour l'entretien

Pour l'heure, les véhicules ne peuvent être rendus que dans Paris intramuros. Car2Go va entamer des négociations avec les villes environnantes pour élargir la couverture au-delà des 77 km² de superficie de la Capitale. Citant une étude universitaire réalisée à Berlin, chaque voiture mise en service par Car2Go a remplacé 15 voitures possédées. Un chiffre susceptible de faire grincer des dents les concessionnaires, dont le groupe Como, s'il ne parvient pas à verrouiller un contrat de prestation d'entretien global. "Nous sommes ouverts à toutes les collaborations, reconnait Mathieu Bernasconi, le directeur du développement de Car2Go. Notre seul enjeu est de garantir un taux élevé de disponibilité des véhicules, tout partenaire capable de nous y aider est le bienvenu", ouvre-t-il indirectement la compétition.

La Fortwo suffira-t-elle à couvrir tous les besoins des Parisiens ? L'équipe dirigeante de Car2Go le croit. Toutefois, les expérimentations menées dans d'autres villes du réseau avec des Smart Forfour pourrait donner lieu à des évolutions du parc roulant, afin de proposer des solutions de mobilité à quatre places. A moins que la complémentarité avec les concurrents réside dans cette compacité de la seule Fortwo EQ. Ou, dans une autre mesure, Car2Go se verra-t-il compléter de la gamme BMW, avec la marque DriveNow.