Ford et Volkswagen unissent leurs forces au niveau mondial

Les deux groupes annoncent la création d’une alliance stratégique dans le domaine des véhicules utilitaires légers et des pick-up. Les premiers modèles communs verront le jour à compter de 2022. Un protocole d’entente a également été signé en vue d’une collaboration sur les véhicules autonomes, les services de mobilité et les véhicules électriques.

La rumeur qui circulait ces derniers jours était bel et bien fondée. Ford Motor Company et Volkswagen AG ont officialisé une alliance stratégique mondiale qui pourrait largement dépasser le simple cadre des véhicules utilitaires légers. Les deux groupes ont signé un protocole d’accord visant à étudier la possibilité de collaborer sur les véhicules autonomes, les services de mobilité et les véhicules électriques. Une collaboration serait également envisagée sur un certain nombre de modèles. « Les équipes respectives continueront à travailler sur les détails de ce protocole dans les mois à venir », assurent les deux parties.

En attendant, la coopération sur les utilitaires légers a été officialisée par les dirigeants des deux groupes, Herbert Diess pour Volkswagen et Jim Hackett pour Ford, à l'occasion du salon de Détroit. Cette coopération se veut le socle de cette nouvelle alliance qui doit permettre aux deux entreprises de partager les coûts de développement, de réaliser des économies et d’optimiser leurs capacités de production ainsi que la compétitivité de leurs véhicules.

Pas de participation croisée

Ainsi, il a été décidé que Ford allait développer et produire des pick-up de taille moyenne pour les deux sociétés, qui seront commercialisés dans le monde entier dès 2022. Ford sera également en charge du développement et de la production des grands véhicules utilitaires pour les clients européens, quand Volkswagen se focalisera sur les utilitaires compacts.

« Cette alliance va aider nos deux entreprises à créer de la valeur et à répondre à l’évolution des besoins de nos clients. Cela ne va pas seulement contribuer à améliorer nos efficiences respectives mais nous permettra également d’imaginer ensemble les nouvelles mobilités de demain » a déclaré Jim Hackett. Cette alliance, qui ne comporte pas de participation croisée entre les deux sociétés, sera régie par un comité mixte dirigé par Herbert Diess et Jim Hackett.

Les deux groupes misent sur une croissance de la demande en VUL au niveau mondial au cours des 5 prochaines années. En unissant leurs forces, ils ambitionnent de devenir l’acteur numéro un du secteur en termes de production. En 2018, Ford et Volkswagen ont totalisé à eux deux 1,2 million d’utilitaires vendus dans le monde.