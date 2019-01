Volvo France a passé le cap des 20 000 commandes en 2018

Volvo France enregistre sa meilleure performance depuis 1987 avec 18 349 immatriculations enregistrées en 2018 en hausse de 13 % et vient de franchir la barre des 20 000 commandes.

Pour Volvo, le marché de la "vieille Europe" se porte bien et la France affiche la meilleure progression du top 5 européen avec 18 349 immatriculations en 2018, en hausse de 13 %. "Nous avons même passé le cap très symbolique des 20 000 commandes (+17 %) en 2018 grâce à l'ensemble de la gamme qui fait son boulot", affirme Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo Cars France.

Si la marque se positionne avec une part de marché globale de 0,84 %, c'est plutôt sur le segment des premiums qu'elle préfère se comparer. Or, ce dernier a connu une baisse de 7 % en 2018 quand Volvo progresse de 13 %. Une performance qui s'explique par des problèmes d'homologations liés au nouveau cycle WLTP de certains concurrents, comme Audi, alors que Volvo était prêt depuis le début de l'été. Mais aussi par un problème de disponibilité d'une offre hybride que Volvo était seule à pouvoir délivrer.

Lire également : Volvo dépasse les 600 000 ventes mondiales en 2018.

Si presque tous les canaux de vente s'améliorent, la performance de Volvo se remarque essentiellement sur la clientèle des loueurs de longue durée (31 % des immatriculations en hausse de 23 %). "Pour autant, nous devons encore progresser sur le marché des particuliers qui ne pèse que 29 % de notre mix de vente contre 48 % sur le marché global", poursuit Yves Pasquier-Desvignes.

A ce titre, le partenariat avec la société de financement BNP Paribas Personal Services devrait aider à améliorer ce canal de vente notamment par le biais des produits locatifs. A ce jour, le réseau affiche une pénétration dans le financement de 43 % avec une part de 96 % en LOA et LLD. Le dossier moyen s'élève à 33 100 euros pour une production totale de 124,1 millions d'euros en hausse de 8 %.

Un réseau rentable

Avec un parc à 10 ans en hausse de 5 %, l'après-vente se porte bien chez Volvo. Le chiffre d'affaires pièces augmente de 3,4 % et les accessoires de 23 %. La hausse des ventes de véhicules neufs, et l'activité après-vente permet donc au réseau Volvo d'afficher une rentabilité de 1,6 % (contre 1,8 % en 2017) mais sur un chiffre d'affaires en croissance de 20 %. "Le réseau s'y retrouve d'autant que la rentabilité des capitaux investis atteint et même dépasse les 20 %", avance le président de Volvo Cars France. Les 122 sites détenus par 52 investisseurs afficheront à 95 % les nouvelles normes VRE.

Objectifs de 22 500 livraisons

En 2019, la marque ambitionne 22 500 livraisons (+19,5 % notamment grâce au XC40 qui devrait peser 41% du volume total), sur un marché global en légère décroissance de 1,1 % (à 2,150 millions de véhicules) et un segment des premiums stable à 494 000 unités.

6 nouveaux sites satellites devraient voir le jour à Ajaccio, Dunkerque, Valenciennes, Alençon, Challans et Belfort.