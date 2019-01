Volkswagen convertit l’usine américaine de Chattanooga à l’électrique

Environ 700 millions d’euros vont être investis par Volkswagen dans l’usine de Chattanooga, située dans le Tennessee. Celle-ci a été sélectionnée pour produire la nouvelle génération de véhicules électriques de la marque à compter de 2022.

Volkswagen dévoile un nouveau pan de son offensive internationale dans le véhicule électrique. La tenue du salon de Détroit a été l’occasion pour la marque de Wolfsburg d’annoncer un investissement de 700 millions d’euros dans l’usine américaine de Chattanooga (Tennessee) en vue de l’entrée en production de la nouvelle génération de véhicules électriques VW basée sur la plateforme modulaire électrique MEB.

Une nouvelle activité qui devrait, selon la marque, engendrer la création d’un millier de nouveaux emplois, sans compter ceux chez les fournisseurs. Le premier modèle à sortir des chaînes de production sera le SUV ID. Crozz à compter de 2022. Volkswagen y logera également la fabrication de l’ID. Buzz.

« Les États-Unis sont l’un de nos principaux marchés et la production de véhicules électriques à Chattanooga va jouer un rôle clé dans notre stratégie de croissance en Amérique du Nord. L’équipe dirigeante menée par Scott Keogh a pour mission de continuer à accroître notre part de marché dans les années à venir. Nos investissements en cours, associés à cette augmentation de la production locale, vont servir de fondement à une croissance durable de la marque Volkswagen aux États-Unis », explique Herbert Diess, le président du directoire de Volkswagen AG.

Au cours des prochaines années, huit usines MEB verront le jour en Europe (Zwickau, Emden, Hanovre, Dresde, Mlada Boleslav), en Amérique du Nord (Chattanooga) et en Chine (Anting et Foshan). Le premier des 20 modèles 100 % électriques au programme de la marque à voir le jour sera l’ID. compacte dont la fabrication débutera fin 2019 dans l’usine de Zwickau, en Allemagne. L’ambition de VW est de vendre un million de véhicules électriques par an dans le monde à compter de 2025.