Forte progression pour Mitsubishi Europe en 2018

La filiale européenne a signé un bel exercice 2018 avec 165 259 ventes réalisées sur le Vieux Continent. L'effet Outlander PHEV (+27 %) n'est pas étranger à cette croissance.

Alors qu'elle vient d'annoncer la réorganisation de ses opérations pour l'Europe, la marque a enregistré une croissance de ses volumes de l'ordre de 19 % à 165 259 unités sur l'ensemble de l'exercice 2018.

Une croissance affichée sur une grande partie des marchés européens et qui plus est à deux chiffres. Hormis la Suède où Mitsubishi recule de 4 % à 5 131 unités, la marque japonaise a en effet affiché de très beaux résultats sur la plupart des marchés.

C'est en France d'ailleurs que la progression est la plus importante, +64 %, même si les volumes restent encore peu significatifs. Rien à voir avec les résultats affichés en Allemagne, où Mitsubishi dépasse pour la première fois depuis 18 ans la barre des 50 000 unités : 52 196 VN à +15 %. Au Royaume-Uni (+17 % à 30 952 VN) ou en Espagne (+24 % à 13 461 VN), la marque réalise également d'excellents résultats.

Ces performances sont à mettre au crédit de la stratégie produits de la marque axée sur les SUV et les véhicules électrifiés. Ainsi, l'Outlander PHEV établit la meilleure progression (+27 % à 24 415 ventes) de la gamme alors que le modèle n'a été lancé qu'au second semestre. "Il est l'un des très rares SUV à passer le protocole de test de la nouvelle homologation européenne WLTP, tandis que la majorité de ses concurrents ont été retirés du marché européen", souligne d'ailleurs la marque. Parmi les autres nouveautés, l'Eclipse Cross, lancé en début d'année dernière, réalise un bel exercice à 27 279 unités. On notera toutefois que la citadine Space Star reste leader des ventes à 36 031 unités cumulées en Europe (+19 %).

"Notre croissance de 19 % a prouvé le potentiel de notre marque en Europe. A cette occasion, je voudrais remercier tous les clients et les distributeurs de MME. Nous sommes convaincus que les volumes peuvent encore augmenter dans un futur proche. L'Outlander PHEV a suscité un vif intérêt et généré une augmentation de notre carnet de commandes. Nous avons l'intention de continuer sur cette lancée avec les nouveaux modèles qui seront lancés dans les prochains mois. Trois d'entre eux sont déjà en approche", a commenté Bernard Loire, PDG de MME.

Top 10 des marchés de MME en 2018