Les pays européens les mieux préparés pour l’électrique

L’édition 2019 du EV Readiness Index établie par LeasePlan montre que la Norvège, les Pays-Bas, la Suède et l’Autriche sont les pays européens actuellement en pointe sur l’électrique. La France est reléguée en 12e position.

Le degré de maturité des pays européens vis-à-vis de la voiture électrique n’est pas homogène, loin s’en faut. Des disparités que Leaseplan révèle au grand jour dans son EV Readiness Index 2019. Cet indice montre que la Norvège, les Pays-bas, la Suède et l’Autriche sont aujourd’hui les pays les mieux préparés en Europe à ce que le loueur longue durée appelle la « révolution du véhicule électrique ».

La France, longtemps considérée comme un pays en pointe sur le sujet, pointe en 12e position. Pour établir un tel classement, Leaseplan procède à une analyse complète du niveau de préparation de 22 pays européens. Il prend en compte quatre éléments : la maturité du marché des véhicules électriques en intégrant également les hybrides rechargeables, la maturité de l’infrastructure de recharge, les incitations gouvernementales et enfin l’expérience locale de ses équipes. Des points sont attribués sur chaque item.

A ce petit jeu, c’est donc la Norvège qui arrive en tête avec 34 points. Ce pays bat tous les records, que ce soit en volume de ventes, en part de marché de l’électrique (plus de 50 %) ainsi qu’en nombre de véhicules électriques et en points de charge par habitants. Les Pays-Bas arrivent en deuxième position avec 33 points et la Suède en troisième position avec 29 points. Avec 22 points, la France est donc loin du compte malgré des ventes d’électriques en progression figurant parmi les plus élevées du continent. Mais le volume brut ne suffit pas.

Le pays est distancé par le peloton de tête au niveau du nombre de véhicules et de stations de recharge par habitant. Plus globalement, Leaseplan note que tous les pays ont amélioré leur score par rapport à 2018, avec une mention spéciale pour la finlande (+7 places), l’allemagne (+4 places) et le portugal (+4 places). Le loueur souligne ce que « ces évolutions sont principalement dues à l’amélioration de l’infrastructure de charge et à une plus grande disponibilité des modèles de véhicules électriques, offrant aux consommateurs un véritable choix. »