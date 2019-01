Six sites Mercedes situés à Vancouver vont rejoindre le réseau privé et le groupe Dilwari.

Mercedes défilialise au Canada

La marque vient de céder au groupe Dilawri six établissements qu'elle détenait en propre à Vancouver sur la cote Pacifique. Une politique de défilialisation qui n'épargne aucun marché où la marque est présente. La France y compris…

Comme en Europe ces dernières années, Mercedes semble vouloir se débarrasser de ses établissements en propre. Question de logique économique sûrement. Une politique qu'elle mène aujourd'hui au Canada, marché où la marque à l'étoile "détient l'une des parts les plus élevées d'établissements en propre. Cela a mené à la décision de réduire la présence globale de la compagnie dans le secteur du détail en se séparant des établissements détenus à Vancouver", explique la marque dans un communiqué.

Ainsi, Mercedes cède six établissements situés sur la Côte Pacifique au groupe Dilawri. Ce dernier est un important groupe de distribution canadien, à la tête de 72 concessions représentant 30 marques et comptant plus de 4 000 employés. Le groupe Dilawri était déjà distributeur Mercedes puisqu'il commercialise la marque en Colombie-Britannique et au Québec.

"Nous sommes honorés et ravis d'élargir notre partenariat avec Mercedes-Benz grâce à l'ajout de ces établissements de premier plan. Nous nous engageons à perpétuer la tradition de Mercedes-Benz qui consiste à offrir un service à la clientèle exceptionnel et à mettre en vedette la gamme de véhicules de classe mondiale de la marque. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec nos nouveaux collègues dans les six établissements et nous aimerions les accueillir officiellement au sein de la famille Dilawri", a déclaré Ajay Dilawri, qui partage le titre de directeur principal avec ses frères, Tony et Kap.

En Allemagne et en France également...

En dehors du Canada, Mercedes avait déjà entamé une grande vague de défilialisation. En Allemagne notamment, il y a un an, le groupe chinois Lei Shing Hong, via sa filiale Stern Auto, avait acquis quatre sites Mercedes-Benz dans l'est du pays. Une reprise qui faisait suite à celle effectuée en 2015 quand ce même groupe chinois avait fait main basse sur 15 premiers sites à l'étoile dans l'Est du pays également (Leipzig, Dresde, Magdebourg, Schwerin, Rostock, Valluhn et Upahl).

En France également, la marque s'est séparée de plusieurs sites en propre : en 2017 notamment, le groupe Chopard avait ainsi repris les succursales lyonnaises de Lyon, Saint-Fons, Villefranche-sur-Saône, Ecully et Vienne, quand le groupe By my Car s'était emparé, de son côté, des filiales de la Cote d'Azur. En 2014, déjà, le groupe RCM de Ronan Chabot avait repris la filiale du constructeur à Lille. Fin 2017, Mercedes nous avait communiqué s'appuyer encore sur un total de 8 sites en propres dans l'Hexagone.