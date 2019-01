Verizon se lance dans le suivi GPS des équipements

Le spécialiste de la télématique enrichit sa solution de gestion de flotte Reveal avec une nouvelle fonctionnalité permettant à une entreprise de suivre l’ensemble de ses équipements.

La télématique ne se limite plus au seul suivi des véhicules professionnels. Tout type d’équipement peut aujourd’hui être associé à un tel dispositif. C’est tout du moins la vision de Verizon Connect qui lance un nouveau système de suivi GPS pour les équipements telles que les grues, les remorques ou les pelleteuses.

Aux dires du prestataire, ce produit permet d’accéder aux données en temps quasi réel et de bénéficier d’un historique retraçant le parcours de l’équipement ainsi que l’emplacement où il se trouve. Il est également possible de voir si les équipements fonctionnent et à quelle fréquence ils sont utilisés. Cela permettrait en outre de planifier plus efficacement leur maintenance, de réduire le risque de vol ou d’usage non autorisé via des alertes.

« De nombreuses entreprises utilisent déjà notre solution pour gérer leurs véhicules et leurs employés, mais la possibilité de suivre d’autres équipements et actifs de valeur les aidera à accroître leur efficacité, à réduire leurs coûts opérationnels et à améliorer leur planification », estime Derek Bryan, le vice-président EMEA de Verizon Connect. Ce nouveau système est intégré à la solution de gestion de flotte Reveal.