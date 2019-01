Alliance Ventures et BMW i Ventures ont investi dans la start-up Tekion.

La start-up Tekion aiguise l’appétit des constructeurs

Alliance Ventures, le fonds de capital-risque de Renault-Nissan-Mitsubishi, et BMW i Ventures ont annoncé coup sur coup un investissement dans Tekion, un start-up californienne spécialisée dans la digitalisation de la distribution automobile.

Inconnu ou presque au bataillon en Europe il y a encore quelques semaines, Tekion est aujourd’hui en pleine lumière. Pour cause, cette jeune société californienne, cofondée en 2016 par Guru Sankararaman, un ancien dirigeant de Tesla (vice-président des opérations informatiques), vient d’attirer dans son capital deux géants de l’automobile. En l’espace de quelques jours, BMW i Ventures et Alliance Ventures, le fonds de capital-risque de Renault-Nissan-Mitsubishi, ont annoncé investir dans cette start-up de 150 salariés spécialisée dans les logiciels destinés aux concessions automobile.

« Tekion intègre les dernières technologies - Machine Learning, intelligence artificielle, Big Data et Internet des Objets - au sein d’une plateforme cloud unique, pour offrir aux clients une expérience numérique fluide, du site internet jusqu’à la concession. L’investissement d’Alliance Ventures nous permettra d’approfondir et d’accélérer nos développements pour concevoir la meilleure expérience intégrée, liant équipementiers, concessionnaires et consommateurs comme jamais auparavant », déclare le président directeur général de Tekion dans le communiqué rédigé par Alliance Ventures.

Ulrich Quay, le directeur général de BMW i Ventures, estime pour sa part que « l’équipe Tekion a mis au point une solution innovante qui relie parfaitement les revendeurs, les consommateurs et les équipementiers. Nous sommes convaincus que Tekion jouera un rôle important dans l'évolution du l’industrie du logiciel de distribution, et nous sommes ravis de nous joindre au voyage ». Les informations financières relatives à ces investissement n’ont pas été communiquées.