Vedecom s'unit au CNES pour faire avancer la recherche

L'institut Vedecom a signé un accord en début de semaine avec le centre national d'études spatiales (CNES) en vue d'explorer de nouveaux territoires de recherche afin de faire progresser les nouvelles mobilités et l'automatisation de la conduite.

De la synergie. Voilà ce que Rémi Bastien et Jean-Yves Le Gall, respectivement président de l'Institut Vedecom et du CNES, souhaitent mettre en place depuis la signature, ce 14 janvier, d'un accord de partenariat entre les deux organismes de recherche scientifique. Un contrat de collaboration qui s'inscrit sur le long terme.

Pour Vedecom, le rapprochement avec le CNES permettra de progresser dans le registre des nouvelles mobilités et de l'automatisation de la conduite, à en croire les propos tenus par Rémi Bastien, en marge de la cérémonie de signature. Le président de Vedecom entend plus particulièrement profiter des écosystèmes académique et industriel auxquels le CNES appartient. Les nouvelles mobilités et véhicules autonomes pourraient intégrer, à terme, des éléments en provenance de solutions issues du spatial.

Cela fait particulièrement sens si l'on considère l'extrême précision dont devront disposer les systèmes de guidage des véhicules sans chauffeur. La géolocalisation et la cartographie sont notamment au cœur du sujet. Le CNES participe par ailleurs à l'élaboration d'une plateforme technologique générique destinée à fournir un support et une expertise aux industriels afin de réaliser la fonction critique de localisation et de navigation, basée sur Galileo.