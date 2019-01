Mon Spécialiste Auto recrute un directeur commercial

Priam Puca a été nommé directeur commercial au sein de Mon Spécialiste Auto qui, parallèlement, accélère son développement et structure ses activités.

Âgé de 43 ans, Priam Puca a intégré début janvier 2019 les équipes de Mon Spécialiste Auto en tant que directeur commercial. Originaire de la région parisienne, Priam Puca a un passé d'une douzaine d'année dans le secteur automobile et la logistique.

Après avoir démarré au sein Walon France en 2007 en tant que responsable grands comptes auprès des constructeurs automobiles, il a intégré les équipes de TEA Charles André quand ce dernier a racheté Walon France pour diriger la cellule de projets de reconditionnements de VO.





En 2015, il intègre STVA en tant que chef des ventes et se spécialise dans la distribution automobile en dirigeant une équipe composé d'une douzaine de personnes. Les relations et partenariats entre STVA et Mon Spécialiste Auto l'ont poussé à rejoindre l'entreprise créée par Jean-Michel Cochet et Sacha Sordo pour occuper le poste de directeur commercial créé pour l'occasion. "J'avais envie de relever un nouveau challenge et de donner une nouvelle opportunité à ma carrière professionnelle", a notamment expliqué Priam Puca.

"Avec l'arrivée de Priam au sein de notre équipe et avec la création d'un poste de directeur commercial, nous accélérons notre développement et structurons encore un peu plus l'entreprise", a déclaré de son côté Jean-Michel Cochet.

Créée par Jean-Michel Cochet et Sacha Sardo, la start-up passée par le Moove Lab, incubateur du CNPA à Station F, s'est spécialisée dans la réalisation de l’inspection de VO via des mécaniciens afin d’estimer les frais de remise en état en vue d’une reprise. Mon Spécialiste Auto était notamment candidate aux concours de la meilleure start-up lors des derniers Etats-Majors du VO.