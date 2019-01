CarJager accélère son développement

Élue start-up de l'Année aux derniers Etats-Majors du VO, la jeune pousse spécialisée sur le marché de l'automobile de collection vient réaliser une levée de fonds d'1,2 million d'euros. En parallèle, CarJager a également fait l'acquisition de Boîtier Rouge, un blog spécialisé sur ce segment de marché.

Il faut bien reconnaitre que la startup créée par Vladimir Grudzinski et Luc Bousquet il y a un an à l'occasion du dernier Rétromobile connait une progression spectaculaire. En effet, peu de temps après sa création, CarJager était même élue start-up de l'année lors de la dernière édition des Etats-Majors du VO, évènement du Journal de l'Automobile.



Voici un nouveau développement pour cette jeune entreprise spécialisée sur le marché de l'automobile de collection (classiques, yougtimers, supercars). En effet, Carjager vient d'annoncer une levée de fonds d'un montant d'1,2 million d'euros pour accélérer sa présence sur les marchés B2B, B2C et C2C. Une levée de fonds réalisée auprès des Business Angels et de fonds privés afin de permettre à CarJager de devenir la première plateforme dédiée au secteur du véhicule de collection.

Cette levée de fonds a déjà permis de reprendre le blog Boîtier Rouge, spécialisé justement dans l'automobile de collection, dont le fondateur, Paul Clément-Collin, intégrera les équipes de CarJager. Une acquisition qui va permettre à la startup de "se placer dans l'écosystème digital du marché tout en gardant l'esprit décalé et apprécié par plus de 250 000 visiteurs mensuels".

Pour rappel, CarJager est une application destinée à mettre en relation les pros afin que ceux-ci puissent investir ce marché. "50 % des voitures de prestige sont vendues hors marché. La plupart du temps, les vendeurs perdent un temps fou à trouver le véhicule qu'ils souhaitent. Notre but est en quelque sorte de structurer ce marché tout en respectant l'anonymat des utilisateurs", expliquait ainsi l'un de ses fondateurs l'an passé.

Pour ce faire, il suffit de télécharger l'application puis de s'inscrire afin que chaque dossier soit étudié et validé par les équipes de CarJager. Dans un second temps, le nouvel adhérent peut consulter et mettre en ligne ses propres annonces, et rentrer ainsi dans le "réseau". Un coût ? L’utilisation de l’application est totalement gratuite dans le cadre de son lancement et CarJager se rémunère via une commission entre 1 % et 2,5 % à la charge du vendeur et de l’acheteur.