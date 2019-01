Après-vente 2025 : les réseaux constructeurs regagnent du terrain

Selon la dernière étude prospective sur l’après-vente automobile du cabinet TCG Conseil, les réseaux de marque reprendront des parts de marché d'ici à 2025. Une performance qu'ils doivent à une meilleure fidélisation et à une structure du parc roulant plus favorable.

Mercredi 16 janvier, le cabinet TCG conseil a livré au CNPA la synthèse de son étude prospective sur le marché de l'après-vente automobile en 2025. Déjà réalisée une première fois en 2015, enquête invitait de nombreux professionnels ainsi qu'un échantillon de 1696 automobilistes à répondre à des questions sur leur comportement en matière d’après-vente. Et ce, afin d’en tirer de nouvelles conclusions et projections sur les futures évolutions du marché.

Ainsi, la projection sur le parc roulant en 2025 est en légère hausse (+ 2,6 %) avec 33,2 millions de véhicules contre 32,4 millions de véhicules en 2017. Et ce, en raison notamment de l’impact de la prime à la conversion et du renforcement du contrôle technique qui devraient entraîner une diminution de la part des véhicules anciens et accroître celle des véhicules hybrides (0,9 % en 2017 contre 7,1 % en 2026) et électriques (0,2 % en 2017 contre 2,7 % en 2026).

Modèles technologiques favorables

Cette situation aura nécessairement des répercussions car la technologie des véhicules électriques et hybrides engendre moins d’opérations de remplacement de pièces d’usure et moins de réparations mécaniques (- 11,5 %). En conséquence, le marché de l’après-vente devrait subir en volumes une légère baisse de 0,5 % comparé à 2016. En revanche, celui-ci devrait progresser en valeur de 1,6 %, porté par une hausse de 2 % entre 2016 et 2025 du prix moyen en entrée atelier passant de 245 en 2016 à 280 €.

Cette situation incite donc les réseaux de marques à proposer des contrats de services et d’entretien en complément d’une offre de location afin de reprendre des parts de marché. De plus, selon l’étude, 1 véhicule sur 2 sera vendu par les réseaux constructeurs avec ce type de produits visant à fidéliser la clientèle. Et le modèle technologique des véhicules hybrides et électriques dont ils restent les seuls détenteurs leur est favorable. "L’aspect technologique joue en faveur des réseaux de marque, mais les indépendants sont pragmatiques et sauront s’adapter", analyse Thomas Chieux, dirigeant de TCG Conseil.

C’est le constat qui ressort de l’analyse selon laquelle 89 % des utilisateurs de VHR (véhicules hybrides rechargeables) et de véhicules électriques considèrent que la technologie liée à ces motorisations les incite à se rendre dans le réseau de marque dont ils proviennent. En conséquence, l’étude estime qu’à l’horizon 2025, les parts de marché des réseaux constructeurs devraient augmenter en volume de 2,2 points (42,6 %) même si, en raison des efforts sur les prix des réparations, celles-ci sont amenées à stagner en valeur.