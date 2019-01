Julien Chabbal nommé directeur commercial et marketing d’Alphabet France

Le loueur longue durée a reçu le renfort au 2 janvier 2019 de Julien Chabbal en qualité de directeur commercial et marketing. Il remplace Laurent Penhouët qui sera resté moins d’un an à ce poste.

Alphabet France poursuit la réorganisation de son état-major. Après le changement de PDG en mai dernier, Stéphane Crasnier ayant succédé à Olivier Monot, le loueur longue durée accueille en ce début d’année 2019 un nouveau directeur commercial et marketing. Il s’agit de Julien Chabbal. Agé de 41 ans, ce diplômé de la Kedge Business School de Bordeaux remplace à ce poste Laurent Penhouët qui sera resté moins d’un an dans l’entreprise.

Julien Chabbal a débuté sa carrière chez Ford Motor Credit Company en 2001 en tant que coordinateur qualité et satisfaction client. Un poste éphémère puisqu’il devient la même année manager régional dans le Nord, et ce jusqu’en 2005. Après quoi il est nommé manager régional Ile-de-France (2005-2007) puis chef de marché marketing (2007-2010).

En 2010, il rejoint BMW Group Financial Services France au poste de chef de service marketing et formation commerciale. Il est ensuite promu responsable de la région Ile-de-France/Nord (2014-2016) puis chef du service ventes jusqu’à sa mutation en 2019 chez Alphabet France, une autre filiale du groupe BMW. Dans ses nouvelles fonctions, il encadrera une équipe de 130 personnes et reportera directement à Stéphane Crasnier.