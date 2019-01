OnePark récidive en levant 15 millions d'euros

La start-up spécialisée dans les solutions de stationnement vient de boucler un second tour de table en un an. Celui-ci a rapporté 15 millions, portant le total récolté à 27 millions d'euros.

"Nous voulons atteindre la barre des 5 000 parkings référencés en 2023", nous dévoilait, en octobre dernier, David Vanden Born, le co-fondateur de OnePark, alors qu'il présentait au Journal de l'Automobile les objectifs de la feuille de route quinquennale. Presque trois mois plus tard, la start-up se dote d'une ressource financière qui va servir à achever ce projet de développement. Ce 17 janvier 2019, la start-up spécialisée dans les solutions de stationnement a annoncé une levée de fonds de 15 millions d'euros, qui viennent s'ajouter aux 12 millions d'euros collectés il y a un an.

Cette fois, Gilles Latouche et David Vanden Born, les associés à l'origine de l'entreprise fondée en 2014, ont attiré deux géants de l'industrie du tourisme, AccorHotels et le Groupe ADP. Deux références qui rejoignent l'investisseur historique Keolis et les business angels français, Christophe Courtin (fondateur du groupe Santiane) et James Blouzard (cofondateur du groupe Wonderbox). Des soutiens financiers et stratégiques qui aideront la plateforme à accroitre son intégration à l'écosystème de la mobilité et ce, en France comme à l'international.

Pour mémoire, la plateforme en ligne OnePark permet aux automobilistes de comparer et réserver des places de parking au meilleur prix. Elle recense à ce jour 1 500 parkings environ dans son offre, notamment des infrastructures jusqu’alors inaccessibles au public, en centre-ville et aux abords des aéroports et gares (parkings d’hôtels, d’entreprises, de bailleurs sociaux et immobiliers…).