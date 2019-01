Parcours dévoile une feuille de route ambitieuse

Le loueur longue durée, filiale d’ALD Automotive depuis 2016, veut monter en puissance sur le marché français. Cinq grands axes de développement sont au programme de son plan d’action "Ambition 2020".

Parcours revient sur le devant de la scène. Discret depuis la prise de contrôle par ALD Automotive en 2016, le loueur longue durée se rappelle aujourd’hui au bon souvenir du secteur des flottes avec son plan de développement « Ambition 2020 ».

Dévoilé avant l’été aux collaborateurs, partenaires et actionnaires de l’entreprise, ce plan doit permettre à Parcours d’entrer dans une nouvelle dimension à court terme. « Nous avons aujourd’hui les moyens de nos ambitions car nous sommes suivis par un grand groupe, ALD, qui souhaite que l’on se développe. Nous allons faire de Parcours un acteur majeur de la mobilité », assure Thibaut Carpentier, le directeur du loueur depuis un an.

Une entrée en matière qui se veut rassurante par rapport aux intentions d’ALD Automotive vis-à-vis de sa filiale qui revendique plus de 1 300 clients en France et une flotte gérée de 65 000 véhicules. Le modèle spécifique de Parcours est non seulement conservé, mais il sera renforcé.

La moyenne durée au cœur du projet

Cinq axes de développement ont été identifiés par les équipes de Thibaut Carpentier. Le premier d’entre eux concerne le métier historique de Parcours : la location longue durée. Dans ce cadre, le réseau d’agences, qui permet au loueur de jouer la carte de la proximité avec les entreprises, va continuer à se développer. Parcours compte à ce jour de 16 agences commerciales en France, dont 9 sont en configuration 3D. Ces dernières intègrent sous un même toit l’activité de LLD, un atelier mécanique et carrosserie et la vente de véhicules d’occasion à particuliers. Le réseau va prochainement se densifier avec l’ouverture d’une agence 3D à Lille en et d’une agence 2D sans atelier à Rennes. Elles remplaceront les structures locales existantes qui étaient éclatées en plusieurs sites.

« Nous allons proposer en parallèle de nouveaux services pour renforcer notre positionnement de loueur de proximité et coller au plus près des attentes de nos clients, en conservant notre philosophie d'intégrateur de services », confie Thibaut Carpentier. Un exercice déjà en place est le roadshow en région ayant pour objectif d’informer les clients sur le thème de la transition énergétique et de la norme d’homologation WLTP. La première étape a eu lieu en juin dernier dans l’agence de Nantes, suivie en septembre d’un événement dans l’agence de Strasbourg avec une quarantaine de clients locaux. Les prochaines villes au planning sont Paris et Mougins, dans le sud de la France, chez un client à la tête d’un parc automobile atypique.

Le deuxième dossier en chantier est celui de la location moyenne durée. Un changement majeur de stratégie va être mené à l’échelle du groupe ALD. « Toute la partie logistique et stockage de la flotte de location moyenne durée va désormais être opérée par Parcours pour les différentes marques du groupe. La commercialisation et les spécificités produits resteront propres à chaque marque », détaille Thibaut Carpentier. En somme, le groupe va s’appuyer sur le réseau d’agences de Parcours pour être au plus près des clients. Le tout représente une flotte de 6 000 véhicules qui sera amenée à croître fortement dans les prochains mois.

Autre nouveauté, Parcours ne va plus se contenter de proposer de la location moyenne durée à ses clients en LLD. Une offre de LMD indépendante de la LLD pour des durées allant de 1 à 18 mois va être développée. Thibaut Carpentier ambitionne « d’aller chercher des clients qui pourraient être uniquement sur de la moyenne durée ». La cible de cette nouvelle offre sont les entreprises nouvellement créées, celles dont l’activité est saisonnière ou encore celles qui nouent des contrats de courte durée avec les administrations et qui ont des besoins immédiats.

La LLD de VO en préparation

Le troisième axe du plan « Ambition 2020 » porte sur l’activité véhicules d’occasion. Il est tout d’abord prévu une nouvelle répartition des rôles entre ALD et Parcours. Toutes les ventes à professionnels du groupe seront assurées par ALD via Carmarket et toutes les ventes à particuliers par Origin Occasions, la marque de remarketing de Parcours. Le groupe va ainsi s’appuyer sur le savoir-faire de ses deux entités.

Il est également acté que Parcours développe la location longue durée de VO à particuliers. « J’ai la conviction que la LLD de VO avec services intégrés va connaître un développement très fort. Il y a une réelle demande sur le marché. Nous avons toute la structure pour aller dans cette direction avec nos showrooms d’exposition et nos ateliers pour la préparation mécanique, carrosserie et esthétique », estime Thibaut Carpentier.

Les ateliers des agences 3D sont eux aussi au cœur du projet. Parcours a officialisé courant septembre la cession du fonds de commerce, du matériel et des effectifs de ces structures à Speedy. Pour Thibaut Carpentier,« l’objectif était de trouver une aide forte pour accompagner le développement de la fréquentation dans nos ateliers, conséquence de toutes les initiatives évoquées auparavant. Faire appel à un spécialiste tel que Speedy va nous permettre d'absorber notre croissance et de développer l'ensemble de nos activités ».

Pour les clients, cette opération n’occasionnera aucun changement contractuel. Le fonctionnement des ateliers ne changera pas et il n’y aura pas de panneaux Speedy apparent. Les principaux points à noter sont que la filiale de Bridgestone louera les espaces ateliers à Parcours et qu’un partenariat de longue durée a été noué entre les deux entreprises « visant à garantir une transparence et une qualité de service optimales pour tous les clients Parcours ».

Reste enfin le cinquième axe, sur lequel le loueur se montre encore discret. Il s’agit de la création de services différenciants, une mission revenant à la nouvelle direction du développement. « Nous travaillons sur le développement de partenariats en marque blanche », indique Thibaut Carpentier. Le premier dossier mené à bien est la création d’une marque blanche, G’Lease, pour le compte de Gruau.