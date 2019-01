Qui est Geoflex, la start-up focalisée sur l'efficacité du GPS ?

Encore méconnue, Geoflex n'en est pas moins une de ces pépites françaises qui pourrait prendre de l'importance à l'heure où la mobilité va exiger une extrême précision de positionnement. Rencontre de la start-up lors du CES 2019.

Le saviez-vous ? Une compagnie de VTC telle qu'Uber perd environ 20 % de ses commandes de course, chaque jour, à cause du manque de précision de la localisation. Que ce soit pour les nouveaux services de mobilité ou pour la conduite autonome, la qualité du signal GPS va devenir indispensable. C'est sur ce créneau que Geoflex s'est positionné. Cette start-up française propose en effet une technologie révolutionnaire d'optimisation du signal à l'échelle mondial.

Expert du domaine des GPS par sa précédente carrière, Romain Legros, le président-fondateur de Geoflex, a mis au point un algorithme qui applique une correction automatique des données du signal GPS, de sorte à garantir l'emplacement et l'horodatage par rapport aux satellites. Au final, la jeune pousse fournit une forme d'hybridation qui lui permet de positionner à 4 cm près, le véhicule sur la route.

Indispensable à la certification des véhicules autonomes

Le ferroviaire, l'agriculture, la défense ou encore le spatial sont tout autant de secteurs qui ont flairé la bonne affaire. Ce qui a aidé Geoflex a levé 1 million d'euros en septembre dernier. Surtout, la jeune pousse revendique le statut de seule entreprise française à avoir, au cours des trois dernières années, remporté les subventions gouvernementales prévues par l'appel à projet Piave (Projets industriels d’avenir), de BPI France. C'est dire l'importance stratégique que peut avoir la solution pour les filières ciblées, dont celle de l'automobile désormais.

Stratégique car le modèle économique correspond aux problématiques critiques des constructeurs automobiles. Et pour cause, aucun système de conduite autonome ne peut à ce jour recevoir la certification de son système de guidage, faute de maîtrise de la donnée. "A l'inverse d'une boite noire, notre modèle économique donne à notre client la lecture de toutes les informations de correction. Les constructeurs savent exactement ce qui transitent et nous ne conservons que notre modèle algorithmique", nous explique-t-on chez Geoflex.

"Ford et Magna ont tous les deux salué cette approche inédite", soutient-on encore dans les rangs de la start-up qui exposait dans le pavillon de Business France, au CES de Las Vegas. Poussés par les assureurs, les ingénieurs du véhicule autonome pourraient regarder plus attentivement cette innovation française, qui ne compte que deux concurrents mondiaux, à la transparence moindre. Les compagnies d'assurance y voient la possibilité de déterminer avec exactitude la position de véhicules au moment d'un accident.