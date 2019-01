Kia France vise 46 000 immatriculations en 2019

Avec la montée en puissance de la gamme Ceed mais aussi la performance des SUV et des modèles électrifiés, Kia France vise 46 000 immatriculations cette année, soit une croissance de près de 9 %.

Depuis 2015, la trajectoire de Kia France ne varie pas. Elle est abonnée à la croissance. En effet, entre 2015 et 2018, la marque coréenne a vu ses immatriculations gagner 45 % passant de 29 200 à plus de 42 300 unités.

42 313 unités l'année dernière pour être précis, permettant à Kia d'afficher une croissance de 13,6 % sur un marché à + 3 %. La marque atteint ainsi 1,95 % de part de marché (contre 1,55 % en 2015) et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Avec une mention spéciale aux ventes sur le canal des particuliers où Kia a progressé de 4 000 unités pour atteindre une part de 2,7 %.

Marc Hedrich, directeur général de Kia Motors France, vise 46 000 immatriculations en 2019 et une part de marché de 2,1 %. L'objectif est ambitieux mais Kia pourra compter sur des nouveautés tout au long de l'année. De plus, la marque bénéficiera de la montée en puissance de la famille Ceed mais aussi des modèles hybrides et électriques.

Avec la gamme Ceed, le directeur général vise 8 000 immatriculations contre 3 896 en 2018. Il faut dire que cette gamme est très jeune puisque la Ceed 5 portes date du printemps 2018, le break SW de l'automne et aujourd'hui vient s'ajouter le très réussi break de chasse baptisée ProCeed.

De plus, à l'occasion du salon de Francfort, en septembre prochain, Kia dévoilera une quatrième carrosserie pour sa compacte qui pourra par ailleurs compter sur une version hybride d'ici la fin de l'année. Avec 8 000 immatriculations, ces Ceed remonteraient dans la hiérarchie des ventes de Kia France qui ont été dominées par le Sportage (10 792 unités), la Picanto (9 940) et le Stonic (5 998) en 2018.

Les modèles électriques seront également à l'honneur en 2019 avec la montée en puissance du e-Niro, dont les commandes atteignent un niveau très élevé, et l'arrivée du e-Soul. Kia France estime pourvoir doubler les ventes de ses modèles électrifiés.

Si Kia est aujourd'hui dans le Top 10 des ventes à particuliers, Marc Hedrich souhaite que la marque fasse rapidement partie du Top 10 tous canaux confondus.