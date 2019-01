CNPA : les Gilets jaunes ont provoqué une forte baisse de l'activité auto

Lors des voeux du CNPA, Francis Bartholomé, son président, s'est félicité du travail accompli en 2018 par la filière des services de l'automobile mais déplore une baisse de 20 % de l'activité sur la fin de l'année et beaucoup d'incertitudes sur 2019.

Avec une hausse de plus de 1 000 adhérents nets en 2018, le CNPA se porte bien ! Francis Bartholomé, président du syndicat, se positionne ainsi comme l'organisation de référence du secteur des services de l'automobile, représentant près de 18 000 entreprises. "2018 est un excellent cru", a affirmé Francis Bartholomé, lors des Voeux 2019 du CNPA.

Reste que si le syndicat est plus fort que jamais, les actions à entreprendre sont également de plus en plus nombreuses et diversifiées. "Le mouvement des Gilets jaunes en toute fin d'année a touché près de la moitié de nos entreprises et 20 % de l'activité s'affiche en baisse sur ce dernier mois de l'année. Mais ce mouvement indique que la mobilité reste constante et forte", a précisé le président du CNPA.

"Pour autant, des points de vigilance doivent être pris en considération et notamment une attention particulière à ne pas subir un retour de la fiscalité et surtout ce que deviendront les bonus-malus dans les mois à venir" a poursuivi Francis Bartholomé.

Partenaire de la Plateforme de l'Automobile (PFA), le CNPA a également intégré le comité stratégique de filière en 2018, ce qui lui permet d'oeuvrer dans la continuité des actions menées en faveur de l'industrie. "Nous souhaitons que les vignettes crit'Air de niveau 1 soient également accordées aux véhicules diesel. L'électrification tant réclamée ne permettra pas au parc de se renouveler rapidement. A ce sujet, l'éco-entretien, qui nous tient tant à coeur, doit être aidé. Mais en parallèle, nous soutenons également les actions de la PFA afin de créer une filière européenne de la batterie."