Année 2018 historique pour Seat

Avec 517 600 véhicules livrés dans le monde et une progression de 10,5 %, la marque espagnole a réalisé en 2018 sa meilleure performance depuis 2000. Les marchés allemand, espagnol et britannique sont les principaux moteurs de cette croissance. Au même titre que les SUV.

Dix-huit ans ! C'est le temps qu'il a fallu à Seat pour battre son record de ventes mondiales. En effet, avec 517 600 véhicules livrés à travers le monde, la marque espagnole a progressé de 10,5 % et dépassé son "vieux" record datant de l'an 2000 avec 514 800 unités et réalise ainsi son plus gros volume de ventes mondiales en 68 années d'histoire de la marque. Sur ces six dernières années et l'exercice 2012, Seat connait une progression de 60 %. Un sacré bout de chemin parcouru pour l'espagnole notamment après une décennie assez compliquée.

19 % des ventes pour l'Arona

Une performance notamment due à l'évolution de la gamme de Seat. En effet, les succès commerciaux ne reposent plus uniquement sur le duo Ibiza-Leon mais aussi sur une gamme de SUV composée du trio Arona, Ateca et Tarraco, ce dernier étant lancé cette année. En 2018, le petit SUV urbain a connu un franc succès dès sa première année de commercialisation avec 98 900 unités écoulées devenant le troisième modèle de la marque derrière les incontournables, mais en perte de vitesse, Leon (158 300 unités à -6,8 %) et Ibiza (136 100 unités à -10,7 %). De son côté, le deuxième SUV de la gamme, l'Ateca, apporte également, et largement, sa contribution au succès de Seat avec 78 200 VN écoulés.

Au-delà des 100 000 unités en Allemagne et en Espagne

C'est évidemment en Europe que Seat a réalisé ses meilleures performances et notamment en Europe de l'Ouest. Ainsi, la marque espagnole bat un nouveau record en Allemagne avec 114 200 unités vendues (+11,8%) quand elle dépasse le seuil des 100 000 unités sur "son" marché, l'Espagne (107 800 VN à 13,2%). Troisième marché de la marque, le Royaume-Uni où Seat progresse de 12 % à 62 900 VN. Enfin en France, Seat a poursuivi sa croissance avec 31 219 VN à + 26,3 %.





"Les ventes record témoignent du succès de notre stratégie et des modèles qui font partie de l'offensive produits que nous avons lancée en 2016. Pour la deuxième année consécutive, nous avons réalisé une croissance à deux chiffres, une performance rare dans l'industrie automobile. La confiance de nos clients et les résultats financiers positifs que nous obtenons nous permettent d'être optimistes face aux défis auxquels se trouve confronté le secteur", a notamment déclaré Luca de Meo, président de Seat.

Top 10 des marchés de Seat en 2018