Cobredia lance son école de formation

Avec Cobredia Academy, le groupe de distribution breton va pouvoir se doter d'une main d'œuvre plus qualifiée autant dans le domaine de la vente que de l'après-vente. Début de la formation prévu en octobre 2019.

Les écoles de formation pour les différents métiers de l'automobile sont désormais légion au sein des différents groupes de distribution. Des initiatives qui se sont en effet multipliées ces dernières années : les groupes Lamirault, Rouyer, RCM, Car Avenue ou encore Tressol Chabrier s'y sont lancés. Nous sommes d'ailleurs revenus récemment sur les principales formations accordées dans l'hexagone par les différents opérateurs (JA 1266).

Aujourd'hui, c'est au tour du groupe Cobredia de lancer son école avec la Cobredia Academy. Ainsi, dès la rentrée prochaine, 15 jeunes issus d'une formation de type BTS ou DUT Commerce seront formés pendant un an à la vente automobile, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.

Le certificat de Qualification Professionnelle est une formation certifiante de la branche professionnelle et sera dispensée par des formateurs du GNFA (Groupement National pour la Formation Automobile) et par des professionnels du Groupe, à raison d’une semaine de formation à Brest et de trois semaines d’immersion en concession.

"La Cobredia Academy offre aussi une opportunité de reconversion professionnelle aux demandeurs d’emplois qui souhaitent évoluer vers le métier de technicien de maintenance. Le centre de formation recrute actuellement 15 personnes partout en Bretagne pour se former durant 3 mois aux techniques de base de la maintenance automobile. Les stagiaires qui auront obtenu leur certification pourront bénéficier d’un CDD de 6 mois puis d’un CDI", explique le groupe breton qui annonce par ailleurs sa présence sur plusieurs salons (Foromap, Azimut ou encore le salon de l'apprentissage) dans les prochaines semaines pour rencontrer ses futurs apprentis.

Groupe multimarque (Groupe VW, Toyota, Citroën, Opel, Mercedes) avec 53 sites répartis sur les quatre départements bretons, le groupe Cobredia, 33ème du Top 100 du JA, pèse 481 millions d'euros de CA pour 10 337 VN et 8 991 VOP écoulés en 2017.