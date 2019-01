Arval s’offre l’un de ses concurrents au Pérou

Arval et son partenaire local Relsa consolident leur position de leader du marché péruvien de la LLD avec l’acquisition de Renting Peru et de ses 2 000 véhicules.

Arval Relsa, joint-venture entre Arval et son partenaire sud-américain Relsa, réalise une opération qui lui permet de consolider sa position de leader du marché de la location longue durée au Pérou. Le loueur a annoncé la signature d’un accord en vue de l’acquisition de la société de leasing CIB S.A.C., plus connue sous le nom de Renting Peru, qui fait actuellement partie du groupe Bancolombia. Arval Relsa ajoute ainsi plus de 2 000 véhicules à sa flotte qui en compte aujourd’hui plus de 3 000.

"Le leasing opérationnel est de plus en plus pertinent pour les entreprises de toutes tailles. Cet accord est très important pour nous, car il renforce le leadership d'Arval Relsa au Pérou et nous donne la possibilité d'ajouter de nouveaux clients ainsi que des professionnels du secteur de la location", déclare Francisco Pardo, le directeur d’Arval Relsa au Pérou.