Kia frôle les 500 000 ventes en Europe en 2018

Le constructeur coréen a battu son record de ventes sur le Vieux Continent en 2018 avec 494 304 unités cumulées. Son modèle le plus prisé demeure le Sportage tandis que sa gamme électrifiée poursuit sa montée en puissance.

Les résultats commerciaux de Kia en Europe doivent faire des envieux. La marque coréenne a vu ses ventes doubler au cours de la dernière décennie, passant de 238 643 unités en 2008 à 494 304 unités en 2018, son record (+4,7 % par rapport à 2017). Sur la même période, sa part de marché continentale est passé de 1,6 à 3,2 %. Une évolution qui valide la stratégie axée sur une montée en gamme des produits, une multiplication des carrosseries et une diversification des énergies.

« Les véhicules traditionnels tels que le Ceed et le Sportage ont de plus en plus de succès, tandis que le lancement de nouveaux modèles et le développement d'une stratégie de marque convaincante ont accéléré notre popularité. En outre, les acheteurs bénéficient de la garantie Kia de 7 ans et 150 000 km, qui n’a pas été égalée à ce jour dans l’industrie automobile », estime Emilio Herrera, le directeur général délégué de Kia Motors Europe.

Le Sportage en tête des ventes

En 2018, le modèle le plus prisé de Kia a été le Sportage, son SUV du segment C, avec 125 266 ventes. On trouve ensuite la gamme Ceed en cours de renouvellement avec 75 479 unités cumulées. Le podium est complété par la Picanto pointée à 75 315 unités. On note également la performance du Stonic qui, pour sa première année de commercialisation pleine, affiche 55 742 ventes.

Kia se félicite également du succès de sa gamme électrifiée qui s’est passablement étoffée au cours des derniers mois. Elle a représenté 11,7 % des ventes en 2018, à plus de 58 000 unités. Le modèle alternatif le plus en vue a été le Niro avec 45 255 ventes, dont 34 642 versions hybrides et 9 951 versions hybrides rechargeables. La déclinaison 100 % électrique arrivée en décembre dernier, qui cumule déjà plus de 650 ventes, devrait apporter sa contribution à la montée en puissance du SUV en 2019. Signalons enfin les 6 400 ventes du Soul EV 100 % électrique, dont la nouvelle génération arrivera courant 2019, et les 4 570 ventes de la gamme Optima Plug-in Hybrid.