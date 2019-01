Auto Centrale change de main

Géré jusqu’ici par la famille Sueur, le mandataire Auto Centrale change aujourd’hui de direction. Sébastien Leroy, actif pendant 15 ans dans le secteur des mutuelles et passionné d’automobile, reprend la main.

Pour Auto Centrale, l’année 2019 a été synonyme de changement de direction. C’est en 1989 que le Jean-Michel Sueur, ancien responsable commercial chez BMW et agent Renault, créait le mandataire, basé à Dunkerque. 30 ans après, l’entreprise familiale change de main et passe sous la direction de Sébastien Leroy, 48 ans, pendant 15 ans directeur commercial dans le secteur des mutuelles.

« Afin de rejoindre le monde de l'automobile, ma passion, j'ai décidé de créer mon entreprise en qualité de mandataire automobile "apporteur d'affaires" auprès d'Auto Centrale avec l'objectif de racheter cette entreprise sous deux ans en accord avec l'ancienne propriétaire, Colette Sueur. Alors que le projet a abouti au 1er janvier 2019, l'aventure démarre ! », explique-t-il.

Une activité de pur mandataire

Sa mission, pérenniser et développer l’activité de ce mandataire aujourd’hui à l’origine de la vente d’environ 500 véhicules neufs par an pour un chiffre d’affaires annuel d’environ un demi-million d’euros. L'entreprise travaille aujourd’hui avec une dizaine de marque, dont les Français, mais aussi deux premium, Jaguar et Land Rover.

Pour ce faire, Auto Centrale s’appuie sur un réseau d’une dizaine de concessionnaires dans toute l’Europe, avec, à la clé, une remise moyenne d’environ 25 %. Auto Centrale assure en France sa présence physique via un centre de 500 m2, ouvert en 1994 à Téteghem, près de Dunkerque, dans lequel sont stockés les véhicules commandés par les clients et en passe d’être livrés.

« Nous sommes un mandataire pur, nous basons notre activité uniquement sur du mandat et non sur du stock. Nous ne sommes donc pas revendeur, mais bien perstataire de services », détaille Sébastien Leroy. Dans les projets du nouveau dirigeant : étoffer l’offre d’Auto Centrale en proposant la reprise de l’ancien véhicule des clients, s’ouvrir à d’autres marques mais aussi revoir son positionnement avec les marques déjà distribuées.