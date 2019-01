Plastic Omnium et Hella vers de la co-innovation

Les deux équipementiers automobiles ont confirmé, le 21 janvier 2019, leur accord conduisant à rapprocher leurs équipes de développement. Elles vont se concentrer sur des pièces extérieures de carrosserie et l’éclairage.

Plastic Omnium et Hella vont innover ensemble. Ce 21 janvier 2019, les deux équipementiers ont annoncé le lancement d'un projet de co-développement de solutions intégrées, combinant les pièces extérieures de carrosserie et l’éclairage. Un rapprochement qui prendra la forme d'une coopération directe entre les experts en ingénierie et en design de chacun des groupes, installés en Allemagne.

"Ce nouveau partenariat entre Plastic Omnium et Hella, conjuguant le meilleur du savoir-faire des deux groupes, vise à apporter aux constructeurs automobiles de nouvelles solutions technologiques en matière de style et de fonctionnalités pour la carrosserie. Cela renforcera notre offre sur les pare-chocs et les hayons intelligents, en enrichissant leur contenu avec de l’éclairage et des fonctions de communication", a déclaré Laurent Burelle, le président-directeur général de Plastic Omnium.

Pour se figurer les potentielles concrétisations, il faut se souvenir du stand Plastic Omnium au dernier Mondial de Paris. L'équipementier français exposait une poupe de voiture capable d'interagir avec des éléments extérieurs et des contacts humains. Il démontrait alors que l'accouplement des technologies d'affichage et d'éclairage avec des pièces de carrosserie pourrait apporter des solutions utiles aux véhicules autonomes ou partagés.

"L’éclairage façonne plus que jamais le design du véhicule. La demande de personnalisation et de différenciation va continuer à croître, observe quant à lui Rolf Breidenbach, le président-directeur général de Hella. Les systèmes d’éclairage contribueront aussi à la communication et à la sécurité des voitures autonomes. En renforçant notre collaboration avec Plastic Omnium, notre partenaire de longue date, nous aurons de nouvelles opportunités de répondre aux tendances du marché".