Le groupe Dugardin partenaire du LOSC

C'est via la marque Hyundai dont il est distributeur que l'opérateur nordiste devient partenaire du club de foot lillois, actuel deuxième du championnat de France de Ligue 1.

Le groupe Dugardin et Hyundai Motor France, marque distribuée par le groupe nordiste, viennent d'officialiser la conclusion d'un partenariat avec le LOSC. Ainsi, la marque coréenne devient, via le groupe de distribution dirigé par Philippe Dugardin, fournisseur officiel du club lillois jusqu'en 2021.

La collaboration "Hyundai by Groupe Dugardin" prendra la forme d’une visibilité au Stade Pierre Mauroy, antre du club de football lillois, à travers un vaste dispositif panneautique, et notamment de l’affichage dynamique LED, ainsi que le parrainage de la rencontre LOSC-SCO Angers, l’ultime rencontre à domicile de la saison. Parallèlement à ce volet sponsoring, une flotte de véhicules Hyundai (Tucson, Ionic Hybrid, Kona) sera prochainement mise à la disposition du LOSC et de certains de ses collaborateurs.

Avec cette nouvelle collaboration, Hyundai intensifie sa présence dans le football. Déjà partenaire de la FIFA et de l'UEFA, la marque coréenne est, via ses filiales européennes, partenaire maillot des clubs de Chelsea (Angleterre), Roma (Italie), Hertha Berlin (Allemagne) ou de l'Atlético Madrid (Espagne). En France, c'est un partenariat longue durée que la marque a établi avec l'Olympique Lyonnais.

"Hyundai Motor France s’impose plus que jamais comme un soutien incontournable au football français en tant que partenaire majeur de l’Olympique Lyonnais, mais aussi via ses distributeurs locaux comme partenaire automobile des meilleurs clubs. Ces différents partenariats ont pour objectif de développer la notoriété locale de nos distributeurs et de nos produits en parfaite cohérence avec la stratégie globale de Hyundai dans le football. Ils offrent aussi l’opportunité au réseau de développer ses relations avec le tissu économique local. Enfin ils permettent de faire vivre des expériences uniques aux prospects et clients de ces concessions. Hyundai via le groupe Dugardin devient donc Fournisseur Officiel du LOSC jusqu’en 2021", a déclaré Lionel French Keogh, directeur général de Hyundai Motor France.

De son côté, Philippe Dugardin a rappelé que "le groupe est une entreprise de proximité qui démontre à nouveau son attachement à des valeurs fortes telles que la passion, l’esprit d’équipe et le respect qui sont véhiculées par ce sport. En prolongeant notre engagement auprès du LOSC à travers le partenariat Hyundai, le groupe Dugardin scelle une collaboration de plus de 20 ans. Nous sommes fiers d’être le fournisseur officiel de notre club de cœur, le LOSC".

100ème membre du dernier Top 100 du Journal de l'Automobile, le groupe Dugardin a écoulé 3 077 VN, 1 636 VO pour un CA de 105 millions d'euros en 2017. Outre la marque Hyundai, le distributeur commercialise les marques Ford, Volvo, JLR, Maserati et Infiniti.