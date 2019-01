Fleet management : Fatec remporte l’appel d’offres de l’Ugap

L’appel d’offres portant sur les prestations d’entretien et de maintenance de véhicules légers émis par l’Ugap vient d’être remporté par Fatec. L’entreprise marseillaise déloge ALD Automotive, titulaire du marché depuis 2009.

Fatec fait coup double à l’Ugap. Après avoir remporté en novembre dernier l’appel d’offres portant sur la gestion et l’entretien des flottes de véhicules industriels de plus de 3,5 tonnes, l’entreprise dirigée par Théophane Courau vient de décrocher le marché pour l’entretien et la maintenance des véhicules légers.

Le contrat sera effectif à compter du second semestre 2019 pour une durée de quatre ans. Ainsi, les collectivités territoriales et les établissements publics de santé qui souhaitent externaliser la gestion de leur flotte de véhicules légers devront prochainement faire appel à Fatec, spécialiste du fleet management, par l’intermédiaire de la centrale d’achat public. Rappelons qu’ALD Automotive était titulaire du marché depuis sa création en 2009.

Le gain de ce contrat va être l’occasion pour Fatec de prendre une nouvelle dimension. Dans son communiqué, l’entreprise évoque un développement exponentiel des ressources et une amélioration de ses moyens opérationnels. Grâce à l’UGAP, sa flotte gérée, qui s’élève à ce jour à 40 000 véhicules en France, dont près de 20 000 pour le compte de la SNCF, pourrait potentiellement s’accroitre de 15 000 véhicules en 2019.