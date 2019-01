Peter Kurpick : "Here est devenue une entreprise de traitement des données"

Comme de coutume, Here Technologies occupait un pavillon au CES de Las Vegas consacré aux services délivrés par la plateforme et aux nouvelles fonctionnalités, telle qu'Amazon Alexa.

Une rencontre de géants. Here Technologies a profité du CES pour lever le voile sur l'intégration d'Amazon Alexa à sa plateforme de services. Une évolution qui doit permettre d'améliorer l'expérience des utilisateurs mais aussi permettre à Amazon de pénétrer l'industrie automobile.

"Nous voulons faciliter la navigation en étant plus focalisé sur l'humain, expliquait, au Journal de l'Automobile, Peter Kurpick, le vice-président de Here et directeur en charge de la plateforme. Il faut que le système donne des indications dans un langage plus naturel". Une idée qui n'a rien d'inédite chez Here Technologies, qui y travaillait, il y a quelques années notamment pour le compte des PND de Garmin. "Alexa présente l'avantage d'avoir une plus grande facilité à s'intégrer dans les équipements, notamment automobile", motive-t-il le choix de ce partenaire.

Pour Peter Kurpick, "cela montre que les assistants vocaux ont beaucoup évolué". "Certes, dit-il, l'assistance vocale existe dans l'automobile depuis plus de deux décennies, mais elle requiert de connaitre des formules précises pour activer les fonctionnalités". Une barrière à faire tomber, avec cette nouvelle génération d'interface. La prochaine étape se dessine déjà dans son esprit : "il y a la carte et il y a les POI, Alexa doit nous aider à faciliter le renseignement d'une adresse de destination, en faisant référence à des objets de la cartographie". Par exemple, le conducteur dira "je veux aller au restaurant qui est en face de l'école, près du marché aux fleurs".

Le traitement des données

Chez Here Technologies, il y a un enjeu de communication quant au réel métier de l'entreprise. Peter Kurpick le déplore. "A chaque fois que je lis dans un article que Here est fournisseur de cartographie, je me dis que nous avons encore du travail de communication afin que chacun intègre que nous sommes désormais un éditeur qui apporte des solutions de traitement automatisé de la donnée, glisse-t-il. La connectivité et les logiciels ont crû de manière massive dans les véhicules. Il faut pouvoir gérer et absorber les données qui circulent dans les véhicules. Here est donc devenue une entreprise de traitement des données".

En créant son Open Location Plateform, son univers digital en Cloud, Here Technologies a préparé le futur de l'automobile, selon ses projections. "Tous les services que nous proposons sont accessibles depuis cette plateforme, rappelle le vice-président. Aucun des constructeurs n'est en mesure de produire sa propre cartographie et nous nous rendrons indispensables car chaque carte se devra de devenir dynamique, prévient le haut dirigeant. Il y aura un enjeu de fraicheur des informations".

Vers du "Map-on-demand"

Une vision qui ouvre la voie à un nouveau modèle économique que les consommateurs découvriront au fil des mois, le "map-on-demand". En effet, l'idée d'un service de cartographie en temps réel va modifier le rapport au contenu. "Plus personne n'aura besoin de télécharger des gigagbytes d'informations. Les mises à jour feront place à une facturation à l'usage du service", présente Peter Kurpick.

Un moyen évident pour l'entreprise de générer un revenu récurrent depuis les véhicules équipés. Une idée qui a de l'avenir, en cas de retournement brusque du marché automobile ou de glissement progressif vers de l'automobile à la demande. Et ce n'est pas sur le stand Audi (co-actionnaire de Here Technologies avec Daimler, BMW, Continental, Bosch) qu'on a boudé le terme de "functionality-on-demand". A suivre.