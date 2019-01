Renault lève le voile sur sa Twingo 3 restylée

La marque au losange vient de révéler la version restylée de sa Twingo III, un modèle capital pour ses ventes en France, mais aussi en Europe. Style légèrement retouché, moteurs actualisés et accent mis sur la connectivité ont été les trois piliers qui ont guidé le renouveau.

Affirmer que la Twingo est restée pour Renault un modèle important dans la zone Europe n’est pas peu dire. Et ce, même si ses ventes se sont érodées au fil des générations. En France, boostée par la prime à la conversion, la citadine troisième génération s’est écoulée à 46 372 exemplaires en 2018, soit un bond de près de 19 % par rapport à 2017.

La Twingo s’est ainsi imposée comme le troisième modèle le plus vendu de la marque au losange, derrière la Clio IV et le Captur. Même constat sur le Vieux Continent, où, l’an passé, la Twingo s’est immatriculée à 87 019 unités, soit une progression de près de 12 % par rapport à 2017. La citadine a ainsi fermé le Top 5 de la marque en Europe en 2018. De bonnes performances sachant que cette troisième génération date tout de même de septembre 2014.

Quelques évolutions esthétiques

D’où l’importance pour Renault de donner un nouveau souffle à la citadine, qui, au niveau de ses dimensions, n’évolue cependant que peu. Tandis que la hauteur, la largeur et l’empattement restent les mêmes, seule la longueur change très légèrement pour passer de 3,590 à 3,614 mètres. Modifications notables, des boucliers avant et arrière revus. A l’avant, les blocs optiques intègrent désormais des feux diurnes en forme de C, à LED, de série quel que soit le niveau de finition, ainsi que des prises d’air latérales empreunté à la version GT. D’ailleurs, l’amélioration de l’aérodynamique passe ainsi par une caisse abaissée de 10 mm.

Toujours sur le volet esthétique, Renault a ajouté deux teintes de carrosserie inédites au catalogue, pour un total de huit teintes. Bien sûr, la personnalisation est de rigueur avec plusieurs packs modifiant la teinte du bandeau de tableau de bord, les contours d’aérateurs, le volant et le cerclage du levier de vitesses.

Trois nouveaux moteurs essence

Du côté des motorisations, le catalogue propose des blocs trois cylindres aux puissances de 65, 75 et 95 ch. Les deux moteurs d’entrée de gamme sont à associer à la boite manuelle 5 rapports, tandis que le 95 ch de 135 Nm de couple peut être couplé à une boîte EDC 6 vitesses. Aucune précision n’a pour l’instant été donnée concernant les consommations et les grammages de CO2, en cours d’homologation. Peu de détails également sur la dotation des trois finitions.

Renault met cependant l’accent sur la connectivité de sa Twingo, citant son nouveau système multimédia Easy Link avec écran tactile 7’’ compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Ce système multimédia s’accompagne de l’application R&Go, permettant l’utilisation de services de navigation comme Waze, de musique comme Spotify ou Apple musique mais affiche aussi des données relatives au véhicule (ordinateur de bord, paramètres de conduite…).

La commercialisation de la Twingo débutera en avril 2019, quelques semaines après sa présentation au salon de Genève. L’occasion pour Renault de préciser ses projets en termes de connectivité, avec, le lancement prochain d’une nouvelle l’application smartphone My Renault permettant le lien entre le conducteur, son véhicule et les concessionnaires.