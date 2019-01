Toyota et Panasonic créent une JV dans les batteries

Les deux sociétés japonaises se regroupent en créant une coentreprise dont la feuille de route est de développer, produire et même vendre des batteries destinées aux véhicules hybrides et électriques.

Voilà une union qui n'a rien de surprenante. En effet, Toyota et Panasonic viennent d'annoncer, le 21 janvier 2019, la création d'une coentreprise, d'ici fin 2020, dans l'univers des batteries pour les véhicules hybrides et électriques. Un tel rapprochement était en discussion depuis le 13 décembre 2017. Il est maintenant officiel.

Cette nouvelle société sera détenue à 51 % par Toyota et 49 % par Panasonic. Elle regroupera la recherche, le développement, la fabrication, l'assemblage et les tâches logistiques relatives à différents types de batteries d'automobiles, dont les modèles lithium-ion ou les batteries de future génération, ont expliqué les deux groupes dans un communiqué commun.

"Les batteries sont sans doute les éléments les plus importants dans l'électrification des véhicules dans le but de résoudre le problème environnemental lié à la pollution automobile. Mais compte tenu des impératifs (coûts, temps de charge, sûreté, etc.), cela requiert des technologies de pointe qu'un constructeur seul ne peut assumer", expliquent-ils.

La nouvelle entreprise prendra sous sa coupe les divisions de R&D en matière de batteries et de technologies de production afférente de Toyota, avec leur personnel, ainsi que la R&D, la production et la logistique de Panasonic (dont ses usines au Japon et en Chine). Les divisions amenées à être regroupées emploient à ce jour quelque 3 500 salariés qui devraient tous être transférés vers la nouvelle structure.

Toyota sera un bon client de cette JV puisqu'il espère écouler en un an, à horizon 2030, environ 5,5 millions de voitures électriques ou hybrides (50 % du total de ses ventes annuelles), dont plus de 1 million en zéro émission (100 % électrique ou pile à combustible). Dans le même temps, Panasonic sera chargé de vendre une partie des batteries fabriquées à d'autres constructeurs.

Rappelons que Panasonic peut être considéré comme un spécialiste des batteries, surtout après avoir absorbé il y a plusieurs années son compatriote Sanyo, longtemps à la pointe de ces technologies. Il dispose aussi d'une solide expérience grâce à son partenariat avec Tesla. (avec AFP).